Murió Bonnie Tyler, la cantante conocida por Total Eclipse of the Heart

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida por su éxito "Total Eclipse of the Heart", falleció a los 75 años, anunció su familia este jueves.

Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", afirma la familia en un comunicado publicado en la cuenta Facebook de la cantante, muy famosa en los años 1980.

La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos otra declaración en breve pero por ahora pedimos privacidad para hacer frente a esta tragedia.

Las 10 canciones más importantes de Bonnie Tyler: un legado inolvidable

El mundo de la música llora la inesperada pérdida de Bonnie Tyler, la legendaria cantante galesa que conquistó al planeta entero con su inconfundible voz rasgada y su entrega absoluta sobre el escenario. Tras confirmarse su fallecimiento a los 75 años de edad en un hospital de Portugal, queda un vacío enorme en la historia del rock y el pop, pero también un catálogo eterno de éxitos que marcaron a varias generaciones. Con un enfoque de alta relevancia, repasamos las 10 canciones más populares, influyentes y emblemáticas de su extraordinaria carrera.

1. Total Eclipse of the Heart (1983)

Escrita y producida por el genio del power ballad Jim Steinman, esta obra maestra es el pilar de la carrera de Tyler. El tema alcanzó el número uno absoluto en las listas de éxitos de Estados Unidos y el Reino Unido, acumulando hoy en día más de mil millones de reproducciones globales. Su imponente intensidad dramática y estructura operística la convirtieron en un fenómeno de la cultura pop que sigue sonando con fuerza inalterable.

2. Holding Out for a Hero (1984)

Lanzada originalmente para la banda sonora de la icónica película Footloose, esta electrizante pieza volvió a unir el talento de Tyler con la composición de Steinman. Gracias a su ritmo enérgico acelerado y sus característicos sintetizadores ochenteros, se consolidó como uno de los himnos de empoderamiento y pop-rock más reconocibles de todos los tiempos.

3. It's a Heartache (1977)

Este clásico con matices de country-rock fue el verdadero pasaporte de Bonnie Tyler hacia el estrellato internacional. Logró posicionarse en el puesto número 3 del Billboard Hot 100 americano y en el número 4 de las listas británicas. Fue la pieza que dio a conocer masivamente su distintiva voz ronca —la cual adquirió un matiz único de forma accidental tras una cirugía de nódulos vocales—, ganándose comparaciones directas con titanes como Rod Stewart.

4. Lost in France (1976)

Se trata de su primer gran éxito comercial dentro de Europa. Con una atmósfera mucho más folk y melódica, esta balada demostró el enorme potencial que poseía la artista antes de pasar por el quirófano para la operación de sus cuerdas vocales, abriéndole de par en par las puertas de la exigente industria musical británica.

5. The Best (1988)

Aunque la gran mayoría de las personas asocia de inmediato esta canción con la gigantesca versión que Tina Turner popularizó a nivel mundial en 1989, la grabación original le pertenece a Bonnie Tyler, incluida en su álbum Hide Your Heart. La interpretación de la galesa desborda una garra vocal impresionante que aporta un valor histórico imprescindible a su discografía.

6. If You Were a Woman (And I Was a Man) (1986)

Compuesta por el célebre creador de éxitos Desmond Child, esta enérgica canción escaló con fuerza en las listas de popularidad europeas. Como dato extra para melómanos y buscadores, Child reutilizó la misma estructura musical y melodía base de este tema poco tiempo después para dar forma a otro clásico del rock: "You Give Love a Bad Name" de la banda Bon Jovi.

7. Faster Than the Speed of Night (1983)

La canción homónima del álbum que llevó a Tyler al número uno de los discos más vendidos en el Reino Unido es un derroche puro de rock épico que supera los seis minutos de duración. Llena de cambios de ritmo y guitarras potentes, plasma perfectamente la versatilidad de la artista para dominar vertientes del rock pesado sin perder el gancho comercial.

8. Bitterblue (1991)

Escrita y producida por el influyente músico alemán Dieter Bohlen (integrante del famoso dúo Modern Talking), esta contagiosa pista de pop-rock con toques folclóricos supuso un rotundo renacimiento comercial para la cantante en el continente europeo a inicios de la década de los 90, logrando la certificación de multiplatino en mercados clave como Noruega y Alemania.

9. Si demain... (Turn Around) — con Kareen Antonn (2003)

Esta reinvención bilingüe (francés e inglés) de su eterno clásico "Total Eclipse of the Heart" le otorgó a Tyler un espectacular e histórico regreso a las listas de popularidad en pleno siglo XXI. El dueto fue un éxito rotundo, posicionándose de forma consecutiva en el puesto número uno en Francia y Bélgica, vendiendo cientos de miles de copias.

10. Have You Ever Seen the Rain? (1983)

Formando parte de su aclamado álbum multiplatino de 1983, esta versión del clásico original de la banda Creedence Clearwater Revival recibió una inyección de frescura espectacular gracias a la cuidada producción de la época y al desgarro natural de la voz de Tyler, quedando grabada como una de las mejores reinterpretaciones en la historia de la música popular.