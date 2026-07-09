¿Quiénes son los hijos de Bonnie Tyler?

La trayectoria de Bonnie Tyler quedó marcada por canciones como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, temas que la convirtieron en una de las voces más reconocidas del pop y el rock de los años 80.

Tras conocerse su fallecimiento, muchos seguidores comenzaron a recordar su carrera y también a buscar detalles sobre la vida que llevó lejos de los escenarios. Una de las más comentadas es sobre su vida personal y si Bonnie Tyler tuvo hijos.

Aunque la cantante siempre procuró mantener su vida privada alejada de los reflectores, con el paso de los años habló en distintas entrevistas sobre su matrimonio, sus planes de convertirse en madre y cómo esos proyectos fueron cambiando conforme avanzó su carrera.

Bonnie Tyler habló en distintas entrevistas sobre su deseo de convertirse en madre y los planes familiares que compartió con Robert Sullivan. Instagram

¿Bonnie Tyler tuvo hijos?

Bonnie Tyler y su esposo, Robert Sullivan, nunca tuvieron hijos. Ambos contrajeron matrimonio en 1973 y compartieron una de las relaciones más duraderas dentro de la industria musical.

Durante los primeros años de su matrimonio, la cantante decidió concentrarse en su carrera artística. En aquella época comenzaba a ganar reconocimiento internacional y gran parte de su tiempo estaba dedicado a grabaciones, conciertos y giras.

La maternidad quedó en pausa mientras su carrera seguía creciendo.

Fue hasta que tenía 39 años cuando ella y Sullivan decidieron intentar formar una familia.

La intérprete de Total Eclipse of the Heart estuvo casada con Robert Sullivan durante más de cinco décadas. Instagram

El embarazo que cambió los planes de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler logró quedar embarazada, pero sufrió un aborto espontáneo.

La cantante habló sobre ese episodio en distintas ocasiones y reconoció que fue uno de los momentos más difíciles que vivió junto a su esposo.

Después de esa pérdida, ambos intentaron nuevamente convertirse en padres, aunque nunca consiguieron otro embarazo.

Con el paso del tiempo, Tyler explicó que aprendió a aceptar esa etapa de su vida y decidió enfocarse en otros aspectos que también eran importantes para ella, entre ellos su matrimonio y la música, que seguía ocupando gran parte de su tiempo.

Instagram

Su familia siempre tuvo un lugar importante

Aunque Bonnie Tyler nunca fue madre, eso no significó que estuviera alejada de su familia.

La cantante mantenía una relación muy cercana con sus sobrinos y ahijados, de quienes habló con cariño en distintas entrevistas.

Siempre que su agenda lo permitía procuraba convivir con ellos y disfrutar del tiempo en familia, especialmente cuando no estaba de gira o trabajando en nuevos proyectos musicales.

Para Tyler, esos vínculos ocuparon un lugar importante a lo largo de su vida y fueron parte de su círculo más cercano.

Aunque Bonnie Tyler nunca tuvo hijos, siempre mantuvo una relación cercana con sus sobrinos y ahijados. IG bonnietylerofficial

Más de cinco décadas junto a Robert Sullivan

Si hubo una constante en la vida personal de Bonnie Tyler fue su matrimonio con Robert Sullivan, empresario inmobiliario y exatleta olímpico.

La pareja permaneció unida durante más de 50 años, algo poco común dentro de la industria del entretenimiento.

A diferencia de otras celebridades, ambos optaron por mantener un perfil discreto y evitar que su relación se convirtiera en tema habitual de la prensa.

En varias entrevistas, la intérprete de Holding Out for a Hero reconoció que Sullivan fue uno de sus principales apoyos durante las diferentes etapas de su carrera, desde sus primeros años en la música hasta convertirse en una estrella internacional.

La carrera de Bonnie Tyler alcanzó el éxito internacional mientras su vida personal permanecía lejos de los reflectores. IG bonnietyler_fansbrasil

Una carrera que trascendió generaciones

Más allá de su vida personal, Bonnie Tyler dejó un legado musical que continúa vigente.

Su inconfundible voz rasposa la convirtió en una de las artistas más representativas de la década de los 80, gracias a éxitos como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, It’s a Heartache e If You Were a Woman (And I Was a Man).

A lo largo de varias décadas vendió millones de discos, realizó giras internacionales y se consolidó como una de las cantantes británicas con mayor reconocimiento en la música pop y rock.