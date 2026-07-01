¿Quién era Skarlent Rodríguez? Reina de belleza muere tras terremotos en Venezuela junto a su novio

Los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio cobraron la vida de miles de personas. Entre las víctimas se encuentra la reina de belleza y modelo de 23 años Skarlent Rodríguez.

Familiares de la modelo confirmaron que su cuerpo fue encontrado sin vida al lado de su novio, José Castro, después de permanecer varios días desaparecidos tras el desastre natural que sacudió al país sudamericano.

¿Quién era Skarlent Rodríguez? IG

¿Quién era Skarlent Rodríguez, la reina de belleza que murió tras los terremotos en Venezuela?

Skarlent Rodríguez tenía 23 años y era una modelo venezolana que comenzaba a destacar en el mundo de los certámenes de belleza. En 2025 obtuvo el título de Miss Grand Orlando, reconocimiento que impulsó su carrera dentro de la industria del modelaje.

Además de participar en concursos, colaboraba con distintas marcas de moda y mantenía una activa presencia en redes sociales, donde compartía fotografías de sesiones profesionales, viajes y momentos de su vida personal.

Su preparación profesional también estuvo ligada a la Ivana Garcia Modeling Academy, institución que, tras confirmarse su muerte, publicó un mensaje para recordar su talento, disciplina y calidad humana.

La organización Miss Grand International también expresó sus condolencias a la familia de la joven y a todas las personas afectadas por el desastre natural que golpeó a Venezuela.

¿Cómo murió Skarlent Rodríguez? Esto se sabe del hallazgo de la modelo y su novio José Castro

Skarlent Rodríguez desapareció el 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela y provocaron el colapso de cientos de edificios, especialmente en el estado de La Guaira.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la modelo y su novio, José Castro, quedaron atrapados entre los escombros del edificio donde vivían, ubicado en Catia La Mar, una de las zonas más afectadas por la emergencia.

Después de varios días de búsqueda, ambos fueron encontrados sin vida el 29 de junio.

En el mensaje difundido por la familia se informó que la pareja permaneció "uno al lado del otro hasta el final", frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de muestras de solidaridad.

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¿Qué dijo la familia de Skarlent Rodríguez tras confirmar su fallecimiento?

La noticia fue confirmada por familiares de la joven modelo a través de una campaña de recaudación en GoFundMe, donde informaron que Skarlent y José fueron encontrados sin vida.

...Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final…

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A través de la publicación, la familia también solicitó apoyo económico para cubrir los gastos funerarios de ambos, ya que, además de enfrentar la pérdida de sus seres queridos, también sufrieron afectaciones económicas tras la tragedia.

El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia. Por esta razón, hacemos un llamado a todos quienes acompañaron a nuestros niños en este camino tan doloroso a compartir esta recaudación para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela.

Las donaciones se utilizarán para cubrir los servicios funerarios y brindar una despedida digna a la pareja. La meta de la campaña es reunir alrededor de 22 mil dólares.

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Miss Grand International y el mundo del modelaje despiden a Skarlent Rodríguez

Tras conocerse el fallecimiento de la joven venezolana, diversas organizaciones relacionadas con los certámenes de belleza expresaron sus condolencias.

Miss Grand International publicó un mensaje en el que lamentó la muerte de quien representó a Orlando durante la edición 2025 del concurso y envió su solidaridad a los familiares de las víctimas del terremoto.

La Ivana Garcia Modeling Academy también recordó a Skarlent Rodríguez como una joven comprometida con su formación profesional y destacó que su sonrisa, elegancia y dedicación dejaron una huella entre profesores y compañeras.

Las publicaciones fueron acompañadas por mensajes de seguidores, exconcursantes y modelos que lamentaron la pérdida de la joven.

La muerte de Skarlent Rodríguez ocurrió en medio de una de las mayores tragedias recientes registradas en Venezuela.

El 24 de junio, dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el norte del país con apenas unos segundos de diferencia. El estado de La Guaira fue una de las zonas más afectadas debido al colapso de edificios, viviendas e infraestructura pública.

Las labores de rescate continúan mientras las autoridades actualizan el número de víctimas y personas desaparecidas. De acuerdo con el balance más reciente del Gobierno venezolano, la cifra de fallecidos supera las 2 mil personas, mientras miles más resultaron heridas y decenas permanecen desaparecidas bajo los escombros.