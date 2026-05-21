Quevedo entró en modo 'El Baifo': "No hay que salir de casa para ser exitoso"

“¿En dónde quiero estar?”

Luego de estallar mundialmente con su colaboración junto al argentino Bizarrap, Quevedo compartía en sus canciones los pensamientos que a veces llegaban a él: dejar la música, abandonar los escenarios y la depresión después de cada show, sentimientos que condensó en su nuevo disco El Baifo, ya disponible en streaming.

“Yo te diría que sí, en muchos aspectos sí, estoy mucho más cómodo con cómo llevo mi carrera. Creo que en ese momento, pues, lo que digo siempre, me costó un poco adaptarme a todo porque fue muy rápido y realmente nunca me imaginé que pudiera pasar. Yo quería vivir de la música y quería que se me diera, pero nunca pensé que de la manera en la que se me dio, todo de forma tan abrupta. En ese momento me costó bastante y a día de hoy ya estoy como mucho más acostumbrado a todo, siento que estoy viviendo como la mejor etapa, por lo menos, de mi relación con la música y de lo que llevo de carrera”, confesó Quevedo en entrevista con Excélsior.

Hoy siente seguridad después de un momento turbulento y se presenta ante el mundo con su tercer disco, El Baifo (que significa “la cabra” en el habla canaria), un término alusivo a quien es el mejor en lo que hace en el argot popular o de las redes sociales, el equivalente a “el más grande de todos los tiempos”, y lo presume en sus nuevas canciones, aunque en un principio incluso dudó de si ese éxito y reconocimiento era lo que de verdad buscaba en la vida. Y le costó psicológicamente.

Me vi como en un punto en el que no estaba seguro si yo quería estar en ese ambiente (de la fama). Tampoco te digo como que tenía algo malo, pero creo que a lo mejor yo no estaba preparado, era jovencito, tenía 20 años para asimilar la fama. Yo empecé a hacer música, pero a mí siempre me ha encantado estar en el estudio y crear ensu interior. Es lo que yo quería, hacer mis canciones, sacarlas y ya, quería vivir de la música con eso y ya, pero es verdad que después como que empezaron a aparecer esas oportunidades que no podía rechazar tampoco porque obviamente quería llegar lejos, pero tampoco en ningún momento me planteé que podía llegar tan lejos realmente”, reconoció.

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Orgullosamente canario

Pero en El Baifo, ya disponible en plataformas, Quevedo no sólo habla de sí mismo y presume su nueva vida gracias a la música. Tal como otros cantantes —Bad Bunny, Cazzu, Trueno o Milo J—, viró a sus raíces en un momento donde cada vez parece más necesario conocer su cultura y tener ese sentido de pertenencia. Quevedo le cantó a su propia isla, Gran Canaria, pero no desde los ritmos folclóricos, sino desde una propuesta temática en sus letras: hablar de lo que para él significa haber crecido en esta isla.

Dentro de eso mi álbum, para mí, va de yo pasar mucho tiempo afuera de mi casa, haberme ido de la isla. Creo que cuando tú creces en Canarias, tú creces de una manera, y creo que proyectas tu vida que va a ser de una manera. Y creo que yo fui por otro lado, entonces mi relación con las islas, o sea, con de dónde vengo, ha pasado como por muchos procesos, ¿sabes?”, detalló.

Y es que cuando se volvió viral con aquel tema en colaboración con Biza, hubo un choque entre lo que él siempre había vivido —su forma de habitar, de pensar— y lo que ahora, gracias a la fama, le tocaba empezar a experimentar. Pero desde su experiencia busca ahora mostrarle a las nuevas generaciones de su hogar —esa isla en medio del Atlántico frente a África, pero también conectada con Europa— que no es necesario perseguir un sueño más allá de sus fronteras.

Creo que yo siempre aspiré a eso, a una vida más tranquila y nunca soñé con salir de Canarias, ¿sabes? Pero bueno, no sé, se me dio. Muchas veces nos venden también allí que el éxito es irse fuera, pero creo que Canarias es un sitio muy especial, pero por el que estamos bastante lejos de la península y con eso un montón de oportunidades. Y creo que nos venden siempre eso, un poco como el que tienes que irte para poder tener éxito. Y a mí la vuelta a casa, como de volver a Canarias después de todo, también es como una manera de decir, bueno, ¿sabes?, yo puedo elegir y quiero elegir estar en la isla, aquí sí hay oportunidades”, contó.

Vuelve celebrando

Pero como él mismo detalló, no quiso contar esta historia de su regreso con los ritmos folclóricos de las Islas Canarias, sino desde todo lo que a él le apasiona; por eso, se escucha desde un reguetón hasta un merengue en su nuevo disco. Cosas que quizá cualquiera que no ha estado en Canarias piense que se las apropió Quevedo, pero no es así.

“Obviamente todos los ritmos latinos son, o sea me refiero al merengue de República Dominicana, el reguetón es de Puerto Rico, nacen allí. Pero Canarias es un sitio que durante mucho tiempo ha sido un lugar muy estratégico en un montón de épocas, de hace 500 años para acá, en la relación entre el Caribe y España, porque es un punto medio antes de llegar a España o antes de llegar al Caribe donde los barcos en su momento paraban. Hay un intercambio tan grande que mucha gente no conoce, que escuchar eso es algo no sólo normal, sino es algo que apasiona”, explicó Quevedo.

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“Y poco a poco desde hace 50 años, 40 años, que fue como que se instauró del todo, forma parte como de nuestra cultura también. Obviamente no es música que haya sido creada en las islas, aparte hay música folclórica en Canarias, la gisa, la folía, pero siento que el merengue, la salsa, bueno, sobre todo el merengue y la salsa, te diría que son como los géneros que más, el reguetón, que están como muy presentes en la festividad de los pueblos y de la isla en general, la romería y todo eso”, agregó.

Es por eso que Tonny Tun Tun, Nueva Línea o hasta la leyenda del merengue Elvis Crespo están presentes en este disco y también, no lo niega, Quevedo se ha visto inspirado por Bad Bunny y por el reguetón clásico como el de Tego Calderón.

Para mí, uno de los artistas que más respeto siempre, y que yo siempre más he escuchado en la isla, y sé que la gente le tiene mucho respeto desde esa época, es Tego. Y yo siempre había pensado como, si en algún momento hago un álbum que sea como más de este rollo, como volviendo a hacer más reguetones, como mucho más Pedro (su nombre real), yo siento que haré algo como lo que él hacía”.

Y así lo hizo. Ese tema hoy tiene 10 millones de reproducciones en Spotify y el disco ha sido adoptado fuera de su isla, en México y el mundo; ahora, quizá su siguiente parada sea defender este disco en vivo y en directo.