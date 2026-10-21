'Querida Fátima': El documental que confronta la negligencia institucional desde el FICM

MORELIA.— En las escalinatas de la Biblioteca Pública Universitaria de Morelia, Lorena Gutiérrez volvió a exigir justicia por su hija Fátima Varinia Quintana, asesinada a los 12 años en 2015, y denunció que las instituciones tampoco protegieron a su familia: cinco años después del feminicidio, su hijo Daniel murió tras no recibir atención médica adecuada en hospitales de Nuevo León, pese a que estaban bajo medidas de protección.

El reclamo acompañó la presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) de Querida Fátima, documental realizado colectivamente por Lorena, su esposo Jesús Quintana, Rodrigo Reyes, Dawn Valadez y Su Kim. La película reconstruye la lucha de una familia que, además de enfrentar la pérdida de una hija, ha tenido que buscar respuestas ante las fallas de las instituciones encargadas de garantizar su seguridad y acceso a la justicia.

El proyecto nació precisamente en Morelia, durante la edición de 2022 del festival, cuando Reyes conoció la protesta de Lorena y su familia. El cineasta ya había trabajado con ella en 499, experiencia que permitió construir la confianza necesaria para contar una historia que involucra a sus seres queridos.

Querida Fátima nació de hecho en el Festival de Morelia de 2022. Lorena sabía que yo tenía otra película que vino al festival, se llama Sansón y yo, y vino y protestó. Y yo con todo el amor y toda la solidaridad estuve aquí con ellos en esa protesta y me di cuenta de que había una historia muy, muy importante, muy dolorosa y urgente que contar y ahí empezamos a trabajar en equipo”, relató Reyes.

Para el director, contar esta historia desde el cine también implica cuestionar la manera en que la sociedad convive con la violencia y el dolor de las víctimas.

“Yo creo que es muy importante que estas historias tengan un espacio en nuestro cine, que en nuestra realidad tan dolorosa, tan incómoda, pueda verse, se pueda sentir con el arte, con la poesía del cine, y que no normalicemos este dolor, porque este dolor es compartido y nos corresponde a todos, sobre todo a los hombres, interrumpirlo y detenerlo”, afirmó.

Familiares de Fátima y Daniel con el director Rodrigo Reyes. Elizabeth Velázquez

La denuncia más contundente llegó con el testimonio de Lorena. Después del feminicidio de Fátima, la familia enfrentó amenazas y tuvo que desplazarse; en noviembre de 2020, Daniel, de 16 años, murió después de que su familia buscara atención para él en varios hospitales. Sus padres denunciaron negligencia médica y falta de protección institucional.

Estando en una medida de protección, que la verdad no sirvió de nada, asesinaron a mi hijo Daniel, después de Fátima, de 16 años, cinco años después de Fátima les bastaron para asesinar a mi niño, ¿y qué esperaba el gobierno, que me callara? No me voy a callar, por supuesto que el cine es una de las mejores herramientas para trascender”, expresó la madre.

Protesta durante el documental Querida Fátima. Elizabeth Velázquez

Lorena cuestionó también la respuesta de las autoridades ante el feminicidio de su hija y la falta de justicia que, sostiene, ha prolongado el sufrimiento de su familia.

Esto es lo que les gusta, sólo simular que hay justicia para las víctimas de feminicidio, y no es verdad, no es verdad”, denunció.

Con el documental, busca que la historia de Fátima sea conocida más allá de México y que su memoria no quede reducida a las circunstancias de su muerte. La película, dijo, permite mantener viva su voz y exhibir las fallas de un sistema que no ha dado respuestas suficientes a las víctimas.