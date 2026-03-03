¿De qué trata 'Proyecto Fin del Mundo'? La cinta de Ryan Gosling más esperada de este 2026

Si eres de los que disfrutan una buena historia del espacio, ve marcando en tu calendario el próximo viernes 20 de marzo de 2026. Ese día llega a los cines Proyecto Fin del Mundo (cuyo título original es Project Hail Mary), una película que lleva semanas generando un ruido tremendo en internet y que tiene a Ryan Gosling como protagonista.

¿De qué trata Proyecto Fin del Mundo?

Para ponerte un poco en contexto, la historia nace de la mente de Andy Weir. Si el nombre te suena, es porque él es el mismo autor que escribió el libro en el que se basó Misión Rescate (The Martian, la de Matt Damon cultivando papas en Marte).

Siguiendo esa misma línea de ciencia ficción que se siente muy real y cercana, esta nueva trama nos presenta a Ryland Grace, interpretado por Gosling. Ryland no es un astronauta curtido ni un héroe de acción típico, sino un profesor de ciencias de secundaria común y corriente.

Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo Especial

Imagínate esto: un día despiertas en una nave espacial completamente solo, rodeado de la inmensidad del espacio y, para colmo de males, no tienes ni idea de quién eres o cómo llegaste ahí. Esa es la pesadilla inicial de nuestro protagonista. A medida que la amnesia va cediendo y los recuerdos regresan a cuentagotas, Ryland se topa con una realidad aterradora.

Resulta que nuestro Sol se está apagando rápidamente por culpa de un microorganismo espacial que se alimenta de su energía, lo que significa que a la Tierra le queda muy poco tiempo antes de congelarse por completo.

Ryland descubre que es el único sobreviviente de una misión suicida enviada al sistema estelar Tau Ceti para intentar buscar una cura o una solución a este problema. Pero aquí viene el giro más interesante de la historia: resulta que no está solo en el universo.

En medio de esta crisis, termina cruzando su camino y formando equipo con Rocky, un ingeniero alienígena que viaja en otra nave y que está pasando exactamente por el mismo problema en su propio planeta.

Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo Especial

¿Quién está detrás de Proyecto Fin del Mundo?

Detrás de cámaras, el proyecto tiene un respaldo espectacular. La dirección está en manos de Phil Lord y Christopher Miller, la dupla que nos ha regalado joyas súper divertidas y dinámicas como La gran aventura LEGO y las películas animadas del Spider-Verse.

El guion lo armó Drew Goddard, quien ya sabe perfectamente cómo adaptar a Andy Weir a la pantalla grande, y la fotografía corrió a cargo de Greig Fraser, el genio visual detrás de la atmósfera de Dune y The Batman. De hecho, grabaron gran parte con cámaras IMAX, así que visualmente promete ser un espectáculo.

Aunque Gosling lleva el gran peso de la historia, está muy bien acompañado. En pantalla veremos a Sandra Hüller, actriz que brilló recientemente en Anatomía de una caída, interpretando a la estricta y ruda líder del proyecto en la Tierra. También participan Milana Vayntrub, Ken Leung y Lionel Boyce como parte de la tripulación y los científicos involucrados, mientras que James Ortiz es el encargado de darle voz y vida a Rocky, el alienígena que seguramente se volverá el favorito de todos.

Video: Una de las películas más esperada de 2026 y protagonizada por Ryan Gosling, ¿de qué trata? Foto: YouTube.

No es casualidad que las proyecciones de prueba hayan terminado con la gente aplaudiendo de pie. No se trata solo de ver explosiones en el espacio, sino de una historia muy humana sobre la amistad, el ingenio y lo que estamos dispuestos a sacrificar por los demás.

Además, como dato curioso, el primer tráiler rompió récords de vistas en su primera semana, algo rarísimo para una película que no es ni secuela ni un remake. Todo indica que nos espera un viaje increíble en el cine.