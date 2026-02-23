¿Qué son los lakorn? Los dramas tailandeses que están enamorando a Latinoamérica

Los k-dramas ya son parte de la industria de las series de televisión pero, ¿sabías que ya tienen un fuerte competidor? Directo del entretenimiento asiático llegaron los Lakorn, dramas tailandeses que están enamorando a Latinoamérica.

El mapa audiovisual de Asia es mucho más amplio y diverso de lo que imaginamos, y en los últimos años un nuevo fenómeno comienza a llamar la atención de los espectadores latinos: los lakorn tailandeses.

Aunque para muchos aún son un descubrimiento reciente, los lakorn llevan décadas siendo uno de los productos culturales más populares de Tailandia, con altos índices de audiencia en televisión abierta, una industria sólida detrás y un estilo narrativo muy particular.

Ahora, gracias a las plataformas digitales, las redes sociales y el creciente interés por historias asiáticas distintas al modelo coreano, estos dramas empiezan a cruzar fronteras con historias variadas, especialmente en el terreno del BL.

¿Qué son los lakorn? IMDb

¿Qué son exactamente los lakorn?

La palabra “lakorn” (ละคร) en tailandés se traduce de forma general como “obra dramática” o “representación teatral”. En la actualidad, el término se utiliza para referirse a las series de ficción televisivas producidas en Tailandia, especialmente aquellas emitidas por canales nacionales.

A diferencia de otros países donde se habla simplemente de “series” o “dramas”, en Tailandia el lakorn es una categoría cultural bien definida, con convenciones narrativas, formatos y estilos reconocibles por el público local.

Estas producciones se convirtieron rápidamente en parte del día a día de las familias tailandesas, especialmente en horarios estelares. Durante décadas, ver el lakorn nocturno fue un ritual doméstico, comparable a lo que en Latinoamérica fueron las telenovelas clásicas.

Si bien durante mucho tiempo dominaron los melodramas tradicionales, en años recientes surgieron lakorn de acción, comedia romántica, suspenso, fantasía y hasta ciencia ficción ligera.

¿Qué son los lakorn? Canva

¿Cuáles son las características principales de los lakorn?

Melodrama: los lakorn tienen un alto nivel de intensidad emocional. Los conflictos suelen ser claros, directos y cargados de dramatismo: amores imposibles, traiciones familiares, rivalidades sociales, secretos del pasado y giros inesperados.

los lakorn tienen un alto nivel de intensidad emocional. Los conflictos suelen ser claros, directos y cargados de dramatismo: amores imposibles, traiciones familiares, rivalidades sociales, secretos del pasado y giros inesperados. Personajes arquetípicos: el protagonista noble, la heroína resiliente, el villano carismático, la antagonista sofisticada. Sin embargo, estos personajes suelen evolucionar a lo largo de la historia, lo que genera apego y debate entre los fans.

el protagonista noble, la heroína resiliente, el villano carismático, la antagonista sofisticada. Sin embargo, estos personajes suelen evolucionar a lo largo de la historia, lo que genera apego y debate entre los fans. Ritmo rápido: muchos lakorn se transmiten varios días a la semana, con episodios frecuentes y tramas que avanzan rápidamente.

muchos lakorn se transmiten varios días a la semana, con episodios frecuentes y tramas que avanzan rápidamente. Géneros populares: el romance sigue siendo el corazón del lakorn, desarrollándose en contextos de conflictos familiares, diferencias sociales o errores del pasado. Otro subgénero popular incluye historias de acción, crimen y venganza, donde los protagonistas enfrentan injusticias, conspiraciones o traiciones. En los últimos años, el género BL (Boys Love, con temática gay) ha cobrado fuerza.

Géneros de los lakorn Viki

¿Cuál es la principal diferencia entre los lakorn y los k-dramas?

Mientras los K-dramas suelen apostar por una narrativa más contenida, estética pulida y fuerte énfasis emocional interno, los lakorn se caracterizan por ser más directos, intensos y teatrales.

Ambos comparten el romance como eje central, pero los lakorn no temen exagerar conflictos ni llevar las emociones al extremo.

La popularidad de las “parejas lakorn”

Los actores de lakorn suelen convertirse en celebridades nacionales, con carreras que abarcan televisión, cine, publicidad y redes sociales. Muchos tienen bases de fans extremadamente leales.

Un fenómeno interesante es el de las “screen couples”, parejas de actores que protagonizan varios lakorn juntos. Esta estrategia fortalece el engagement del público y recuerda a lo que ocurre con ciertas parejas de K-dramas.

¿Dónde se pueden ver lakorn en Latinoamérica?

Netflix, Viki Rakuten o iQuiyi son de las plataformas más populares donde pueden consumirse los lakorn; sin embargo, comunidades de fans en redes sociales también son las encargadas de popularizar el género de este lado del mundo.

Los lakorn son mucho más que simples “dramas tailandeses”. Son un reflejo de la cultura, las emociones y las tradiciones narrativas de Tailandia, adaptadas a un formato televisivo intenso, adictivo y profundamente humano que ha conectado con Latinoamérica.