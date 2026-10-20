De Jacqueline Kennedy a Michelle Obama: a qué primeras damas vistió Oscar de la Renta

En la historia de la moda estadounidense, pocos diseñadores lograron establecer un vínculo tan estrecho con la Casa Blanca como Oscar de la Renta. El modisto dominicano, fallecido en 2014, construyó durante décadas una relación con algunas de las mujeres más influyentes de Estados Unidos, sin importar su afiliación política.

Su filosofía era clara: vestir a una primera dama no debía entenderse como una cuestión partidista, sino como una oportunidad para celebrar la elegancia y la identidad nacional. “La moda es apolítica y apartidista”, llegó a señalar el diseñador, quien también defendía su interés por vestir a mujeres extraordinarias que representaban a su país.

¿Qué primeras damas vistieron diseños de Oscar de la Renta?

Jackie Kennedy

La relación de Oscar de la Renta con las primeras damas se remonta a la época de Jacqueline Kennedy, una de las mujeres que revolucionaron la imagen de la Casa Blanca durante la década de 1960.

Jacqueline Kennedy fue una de las primeras figuras que impulsó la presencia de Oscar de la Renta en la Casa Blanca IG rodanthe.jewels

Aunque Jackie tenía restricciones respecto a los diseñadores que podía utilizar en determinados actos oficiales, De la Renta dejó su huella con creaciones realizadas a medida. Entre ellas destacó un vestido color melocotón confeccionado para una visita oficial a India.

Aquella colaboración marcó el inicio de una tradición que se prolongaría durante décadas y que convertiría al diseñador en uno de los nombres recurrentes en los grandes acontecimientos presidenciales.

Nancy Reagan y su amistad con Oscar de la Renta

Durante los años de Ronald Reagan en la Casa Blanca, Nancy Reagan se convirtió en una de las grandes embajadoras del diseñador. La primera dama, conocida por su gusto por los vestidos llamativos y por el célebre “Reagan Red”, recurrió en numerosas ocasiones a sus diseños.

Nancy Reagan mantuvo una estrecha amistad con Oscar de la Renta y convirtió algunos de sus diseños, especialmente los de tonos rojos, en parte de su distintivo estilo Grosby

Uno de sus momentos más recordados fue un vestido largo de encaje con mangas abullonadas que llevó a una cena presidencial en 1988. Pero la relación entre ambos no terminó cuando los Reagan abandonaron la Casa Blanca: Oscar y Nancy conservaron una estrecha amistad durante años.

Tras la muerte del diseñador, Nancy Reagan lo recordó no solo como una leyenda de la moda, sino como un amigo que había formado parte de su vida durante casi medio siglo.

Hillary Clinton

Aunque Hillary Clinton no construyó inicialmente su imagen pública alrededor de la alta costura, terminó desarrollando una relación especialmente cercana con Oscar de la Renta.

Hillary Clinton encontró en Oscar de la Renta a un aliado para transformar su imagen pública. Grosby

El diseñador fue responsable de algunos de sus atuendos más memorables. En 1997, para la segunda investidura de Bill Clinton, Hillary lució un espectacular vestido de gala dorado. Un año después, apareció en la portada de Vogue como primera dama con una creación de la firma.

La relación continuó después de su salida de la Casa Blanca, cuando Clinton ejerció como senadora, secretaria de Estado y candidata presidencial. Incluso fue ella quien entregó a De la Renta el Premio del Fundador del Council of Fashion Designers of America en 2013.

Laura Bush

Laura Bush también mantuvo una relación muy cercana con el diseñador. Durante los dos mandatos de George W. Bush, recurrió frecuentemente a sus creaciones para cenas de Estado, celebraciones oficiales y acontecimientos relacionados con la presidencia.

Laura Bush fue una de las clientas más fieles de Oscar de la Renta y llevó sus creaciones en investiduras, cenas de Estado y otros acontecimientos oficiales durante los dos mandatos de George. Grosby

Entre sus looks más recordados están los vestidos de noche en tonos plateados y azulados, además de sus atuendos para las ceremonias inaugurales. La influencia del diseñador llegó incluso al entorno familiar de los Bush: De la Renta creó el vestido de novia de Jenna Bush.

Michelle Obama

El caso de Michelle Obama fue diferente. Durante sus primeros años como primera dama apostó por diseñadores contemporáneos y emergentes, entre ellos J. Crew, Michael Kors y Jason Wu.

Michelle Obama terminó incorporando a Oscar de la Renta a su guardarropa para importantes eventos diplomáticos. Grosby

Oscar de la Renta llegó a cuestionar públicamente que la primera dama eligiera determinadas firmas europeas para actos destinados a promover las relaciones comerciales entre Estados Unidos y otros países.

Sin embargo, con el tiempo Michelle también incorporó sus diseños. Uno de los más destacados fue un vestido azul marino bordado que llevó poco antes de la muerte del diseñador.

En 2016 volvió a elegir una creación de la firma, esta vez un vestido de encaje en tonos morados para un encuentro relacionado con la celebración del cumpleaños de la reina Isabel II.

Melania Trump y Jill Biden

Tras la muerte de Oscar de la Renta, la firma continuó bajo la dirección creativa de Laura Kim y Fernando García, manteniendo el vínculo con las mujeres de la Casa Blanca.

Melania Trump también lució diseños de Oscar de la Renta durante su etapa como primera dama y asistió a varios desfiles del diseñador. Grosby

Melania Trump llegó a lucir diseños de la casa en algunas apariciones oficiales, mientras que Jill Biden se convirtió en otra de las primeras damas asociadas con la marca. Uno de sus looks más recordados fue el vestido floral que llevó durante la noche de las elecciones presidenciales de 2020.

Así, el nombre de Oscar de la Renta quedó ligado a una particular tradición de la moda presidencial. Más que vestir a primeras damas de un solo partido, el diseñador consiguió algo mucho más difícil: convertir sus creaciones en parte de la historia de la Casa Blanca.