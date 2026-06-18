Miguel Ríos tuvo que cancelar temporalmente algunos de sus próximos conciertos después de sufrir un accidente doméstico que le provocó un traumatismo craneal leve. La noticia fue confirmada por su equipo de representación mediante un comunicado publicado en redes sociales.

Según la información compartida por su oficina de management, el cantante sufrió el percance el miércoles 18 de junio mientras se encontraba en su domicilio. Aunque la evolución es favorable, los médicos le recomendaron guardar reposo absoluto durante varios días.

¿Qué le pasó a Miguel Ríos? Cantante sufre traumatismo craneal y cancela conciertos IG miguelriosofficial

¿Qué le pasó a Miguel Ríos?

El equipo del cantante explicó que el accidente ocurrió en casa y le provocó un traumatismo craneal que fue calificado como leve por los médicos.

Sin embargo, como medida de precaución, los especialistas recomendaron suspender cualquier actividad profesional durante los próximos días.

En el comunicado se señala que la recuperación avanza de forma positiva, pero que el reposo es necesario para evitar complicaciones.

La oficina del cantante no dio más detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales del músico.

¿Qué conciertos fueron cancelados de Miguel Ríos?

Debido a la recomendación médica, Miguel Ríos no podrá presentarse en los conciertos que tenía programados en Ourense y Arucas.

Las actuaciones estaban previstas para los días 19 y 23 de junio, respectivamente.

Su equipo informó que las fechas afectadas serán reprogramadas y que los detalles se darán a conocer próximamente a través de los canales oficiales.

Además, ofrecieron disculpas a las personas que ya tenían previsto asistir a los conciertos y agradecieron la comprensión ante una situación relacionada directamente con la salud del artista.

En el caso de Ourense, el ayuntamiento confirmó que Miguel Ríos ya no participará en las festividades de la localidad y adelantó que en las próximas horas anunciará al artista que ocupará su lugar en el cartel.

¿Qué le pasó a Miguel Ríos? Cantante sufre traumatismo craneal y cancela conciertos IG miguelriosofficial

¿Cómo se encuentra Miguel Ríos de salud?

De acuerdo con el comunicado, el estado de salud de Miguel Ríos es estable y favorable.

Su equipo también explicó que el cantante está animado y espera volver a los escenarios lo antes posible. Sin embargo, deberá seguir las indicaciones médicas antes de retomar cualquier actividad.

La oficina de representación añadió que al artista le molesta tener que cancelar los conciertos, ya que esperaba reencontrarse con el público durante estas fechas.

Por ahora, la prioridad es completar el periodo de recuperación recomendado por los especialistas.

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¿Quién es Miguel Ríos?

Miguel Ríos es uno de los cantantes más conocidos de España y una figura importante dentro del rock en español.

Su carrera comenzó en la década de los sesenta y se consolidó con canciones como Himno a la alegría, uno de los mayores éxitos de su trayectoria.

A lo largo de más de seis décadas de carrera ha publicado numerosos discos y realizado giras por distintos países, manteniéndose activo en los escenarios incluso después de cumplir 80 años.

Mientras continúa su recuperación, los organizadores trabajan en las nuevas fechas de los conciertos afectados. La información sobre las reprogramaciones será comunicada en los próximos días a través de los canales oficiales del artista.