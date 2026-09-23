¿Qué enfermedad padecía Arnaud Denis? El actor francés que recurrió a la eutanasia

El actor y director teatral francés Arnaud Denis murió a los 43 años después de recurrir a la eutanasia en Bélgica, luego de varios años marcados por un grave deterioro de su salud.

Denis había hecho pública su intención de recurrir a la eutanasia debido al intenso sufrimiento físico y a la pérdida de autonomía que experimentó durante los últimos años. Su abogado, Philippe Courtois, confirmó que la decisión fue tomada después de consultar con tres médicos en Bélgica.

Entre sus proyectos destacó su trabajo en Las amistades peligrosas, montaje en el que participó como director IG: @arnauddenis21

¿Qué le pasó a Arnaud Denis?

El propio actor explicó que desarrolló un cuadro de salud severo después de una operación realizada el 17 de julio de 2023 para tratar una hernia inguinal derecha, cirugía en la que le colocaron una prótesis de polipropileno.

Denis mencionó que aproximadamente diez días después de la intervención comenzó a sufrir dolores intensos y diferentes problemas digestivos, musculares, hormonales y neurológicos, lo cual ocasionó que en tres meses llegara a perder 17 kilos.

Durante los años posteriores describió dolores persistentes, problemas digestivos, musculares y neurológicos, además de una importante pérdida de peso y autonomía.

Arnaud Denis murió a los 43 años después de recurrir a la eutanasia en Bélgica IG: @arnauddenis21

¿Qué sucedió con Arnaud Denis después de una cirugía de hernia?

Después de la cirugía, Arnaud Denis fue diagnosticado con encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica (EM/SFC), una enfermedad compleja que puede afectar distintos sistemas del organismo y provocar una reducción importante de la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Durante los años posteriores describió dolores persistentes, problemas digestivos, musculares y neurológicos, además de una importante pérdida de peso y autonomía.

La encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica puede provocar fatiga intensa que no mejora con el descanso, dificultades para pensar, problemas de sueño, dolor y mareos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que uno de sus rasgos principales es el malestar posesfuerzo, que consiste en el empeoramiento de los síntomas después de una actividad física o mental.

La enfermedad puede prolongarse durante años y, en algunos casos, producir una discapacidad grave. Los CDC también advierten que no existe una prueba específica que confirme por sí sola el diagnóstico, por lo que los médicos deben valorar los síntomas, los antecedentes y descartar otras enfermedades.

En el caso de Denis también se mencionó el síndrome ASIA, una denominación propuesta para describir determinados trastornos inflamatorios o autoinmunes relacionados con la exposición a adyuvantes.

Sin embargo, este concepto continúa siendo objeto de debate científico. PubMed señala que existen cuestionamientos sobre sus criterios y la solidez de la evidencia disponible, por lo que no debe presentarse como una explicación médica universalmente aceptada para todos los síntomas del actor.

Convencido de que la prótesis estaba relacionada con sus problemas de salud, el actor viajó a Estados Unidos en abril de 2024 para someterse a una intervención destinada a retirar el implante. El procedimiento tuvo un costo aproximado de 40 mil euros, según la información publicada sobre su caso.

Sin embargo, la extracción no produjo la recuperación que Denis esperaba y su estado continuó deteriorándose. Hasta ahora no existe una determinación científica o judicial que haya establecido que la prótesis fue la causa de todos sus padecimientos.

En enero de 2026, el actor presentó una denuncia por lesiones involuntarias ante la Fiscalía de París. El procedimiento fue archivado a finales de agosto.

Medios franceses informaron que la Fiscalía consideró que la relación temporal entre la implantación y los síntomas permitía plantear una hipótesis, pero que no existía certeza científica suficiente para establecer el vínculo causal necesario para una responsabilidad penal.

No obstante, Denis atribuía sus problemas al implante, mientras que el debate médico sobre esa relación permanecía abierto.

El actor presentó una denuncia por lesiones involuntarias ante la Fiscalía de París IG: @arnauddenis21

¿Qué es la encefalomielitis miálgica y cómo afecta al organismo?

La encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica es una enfermedad de larga duración que puede afectar diferentes partes del organismo.

Uno de sus principales rasgos es que la persona presenta una disminución importante de su capacidad para realizar actividades que antes podía llevar a cabo con normalidad. La fatiga no desaparece simplemente con dormir o descansar.

Otro síntoma característico es el malestar posesfuerzo. Una persona puede experimentar un empeoramiento considerable después de realizar una actividad física o mental que antes toleraba. Los síntomas pueden aparecer horas después y permanecer durante días o incluso semanas.

La enfermedad también puede incluir:

Problemas para concentrarse o pensar con claridad

Trastornos del sueño

Dolor muscular y articular

Dolor de cabeza

Mareos

Intolerancia al estar de pie

Sensación de debilidad

El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad de larga duración Canva.

¿Por qué Arnaud Denis recurrió a la eutanasia en Bélgica?

Después de varios años de deterioro físico, Arnaud Denis decidió solicitar la eutanasia en Bélgica. Su abogado confirmó que el procedimiento se realizó el 22 de septiembre de 2026 en Namur, después de que su solicitud fuera evaluada por tres médicos.

El actor había hablado públicamente desde principios de 2026 sobre su intención de recurrir a la eutanasia. Para entonces, describía un deterioro que le impedía llevar una vida similar a la que tenía antes de la enfermedad. También había ingresado en una unidad de cuidados paliativos en Bélgica mientras avanzaba el proceso.

Su abogado, Philippe Courtois, confirmó que el procedimiento se llevó a cabo después de la valoración médica correspondiente.

El actor había hablado públicamente desde principios de 2026 sobre su intención de recurrir a la eutanasia. IG: @arnauddenis21

¿Quién era Arnaud Denis?

Más allá de su historia médica, Arnaud Denis desarrolló una importante trayectoria en el teatro francés. Fue actor, director y adaptador de obras clásicas, con trabajos relacionados con autores como Oscar Wilde y Pierre Choderlos de Laclos.

Entre sus proyectos destacó su trabajo en Las amistades peligrosas, montaje en el que participó como director y que contó con Delphine Depardieu. También llevó a escena obras como La importancia de llamarse Ernesto y otros textos del repertorio clásico.

En el cine, tuvo una participación en Yves Saint Laurent, dirigida por Jalil Lespert, donde interpretó a un abogado. Su carrera estuvo principalmente vinculada con el teatro francés.

La historia de Arnaud Denis quedó marcada por el contraste entre una carrera artística en crecimiento y un deterioro físico que, según su propio testimonio, terminó por impedirle continuar con los proyectos que daban sentido a su vida profesional.

Su muerte a los 43 años deja sobre la mesa cuestiones relacionadas con las enfermedades crónicas incapacitantes, la atención a pacientes con dolor persistente y las circunstancias bajo las cuales la eutanasia es legal en determinados países.