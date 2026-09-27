¡Doble de 'nepobabies'! Lily-Rose Depp será una conejita Playboy en el debut como directora de la hija de Jack Nicholson. Esta suma de talentos ha llamado la atención debido, principalmente, al contexto familiar de ambas, cuyos nombres resuenan en el mundo del espectáculo.

Hollywood se prepara para recibir una de las producciones cinematográficas que más darán de que hablar de los últimos años: Playmates, un largometraje en el que Lily-Rose Depp asumirá el papel protagónico bajo la dirección de Lorraine Nicholson.

El proyecto, respaldado por el estudio Searchlight Pictures, representa el esperado debut de Lorraine Nicholson como directora de un largometraje de ficción. La premisa del filme promete una inmersión auténtica y con matices dentro de uno de los escenarios más envueltos en mitos y leyendas del siglo XX: la icónica Mansión Playboy.

Lily-Rose Depp protagonizará Playmates, la película de Lorraine Nicholson Universal Pictures

Lily-Rose Depp protagonizará una película sobre la Mansión Playboy, bajo la dirección de Lorraine Nicholson

Playmates será la nueva película dirigida por Lorraine Nicholson (hija del actor Jack Nicholson) y protagonizada por Lily-Rose Depp; un coming-of-age ambientada en Los Ángeles a principios de los años 2000.

La narrativa sigue los pasos de Elle (interpretada por la actriz Indiana Elle), una perspicaz jovencita de 13 años que considera la Mansión Playboy como su segundo hogar.

La rutina de Elle da un giro cuando conoce a Anna (papel interpretado por Lily-Rose Depp), una aspirante a modelo de 20 años que forma parte del grupo de siete jóvenes que compiten por obtener el codiciado título de "Playmate del Mes".

A pesar de la disparidad de sus edades y metas, entre ambas surge una insólita alianza estratégica: Elle guiará a Anna dentro del laberinto social de la mansión para ayudarla a conquistar la portada de la revista, mientras que Anna asistirá a la pequeña en la conquista de su primer amor adolescente.

Junto a la dupla protagónica conformada por Lily-Rose Depp e Indiana Elle, el reparto cuenta con otro nombre de peso en el mundo del cine: el veterano actor Bill Pullman, quien asumirá el reto de encarnar a un maduro Hugh Hefner.

La producción corre a cargo de Alex Orlovsky y Duncan Montgomery mediante High Frequency Entertainment, sumado al involucramiento directo de la propia Lily-Rose Depp en las labores.

Bill Pullman Hollywood Authentic

Una película basada en las memorias de la propia directora

Graduada de la Universidad de Brown en 2012 y con formación en el Directing Workshop for Women del American Film Institute (AFI), Lorraine Nicholson creció en un entorno privilegiado gracias a la figura de su padre, Jack Nicholson.

Durante su infancia y hasta pasados los 10 años, la cineasta fue una visitante recurrente de la Mansión Playboy; de ahí es que su primer largometraje en el cine tiene una ligera base en sus memorias.

Nicholson exploró sus vivencias en un ensayo escrito para la revista Vanity Fair en 2024. En este, la directora relataba cómo percibía la residencia como un espacio donde la infancia y el mundo adulto coexistían de maneras inverosímiles:

Para una niña, aquel lugar no era una utopía para adultos, sino un parque de diversiones inmenso donde vivían amigas de mi edad y donde las dinámicas familiares resultaban fascinantes de observar.

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Lorraine Nicholson ya tiene una sólida carrera en el circuito de cortometrajes. Su trabajo previo, el cortometraje Life Boat (protagonizado por Stephen Dorff), se estrenó con excelentes críticas en el Festival de Cine de Tribeca.

Con Playmates, la realizadora busca plasmar una visión matizada que evite las caricaturas simplistas de las famosas ‘conejitas’, enfocándose en la empatía y en la construcción del lazo afectivo entre sus personajes femeninos.