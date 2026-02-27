Palenque de la Feria Puebla 2026: fechas, artistas confirmados y venta de boletos

La cuenta regresiva terminó y Puebla se prepara para vivir dos semanas de fiesta. La Feria de Puebla 2026 no solo celebrará las raíces del estado, también ofrecerá una de las carteleras más ambiciosas de los últimos años, con artistas nacionales e internacionales repartidos entre el Teatro del Pueblo y el esperado Palenque.

La sede será el Centro Expositor y de Convenciones, ubicado en la zona histórica de Los Fuertes, donde miles de visitantes se darán cita del 23 de abril al 10 de mayo. De lunes a jueves, las actividades arrancarán a las 12:00 horas y concluirán a medianoche; viernes, sábado y domingo abrirán desde las 11:00 horas.

Teatro del Pueblo: conciertos GRATIS para todos

Uno de los mayores atractivos será el Teatro del Pueblo, con acceso general gratis. La inauguración, el 23 de abril, estará a cargo de Toto, banda legendaria del rock conocida por éxitos como Africa y Hold the Line.

La programación gratuita continuará con nombres que cruzan géneros y generaciones: Morat (24 de abril), Panteón Rococó (25), La Arrolladora Banda El Limón (26) y Kevin Roldán (27).

También destacan Matute (29), Alemán (30), Grupo Pesado (1 de mayo) y Ozuna (2).

Uno de los días más esperados será el 3 de mayo con Calvin Harris, mientras que el 5 de mayo el escenario vibrará con Los Tigres del Norte. El cierre del Teatro del Pueblo incluirá a Belinda (9 de mayo) y Cristian Castro (10).

Aunque el acceso general es gratis, se habilitarán zonas VIP con costo adicional, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

El Palenque: tradición, regional mexicano y boletos desde 690 pesos

Si el Teatro del Pueblo ofrece diversidad sin costo, el Palenque concentra los espectáculos de paga más esperados. Este recinto, famoso por su cercanía con los artistas y su ambiente íntimo, reunirá principalmente a exponentes del regional mexicano y pop latino.

La cartelera arranca el 23 de abril con Banda El Recodo. El 24 y 25 será turno de Alejandro Fernández, mientras que el 26 subirá al escenario María José. El 27 se presentarán K-Paz de la Sierra y Banda Maguey.

Otros nombres destacados son Yuridia (29 de abril), Emmanuel y Mijares (30), Banda MS (1 de mayo), La Adictiva (4) y Grupo Firme (6).

El 8 y 9 de mayo serán fechas clave con Carín León, uno de los artistas más taquilleros del momento, mientras que el 10 de mayo cerrarán JNS, Magneto, Kabah y OV7.

Los boletos para el Palenque ya están disponibles a través de la plataforma Super Boletos. Los precios arrancan en 690 pesos, aunque en conciertos de alta demanda como los de Carín León pueden alcanzar hasta 6,900 pesos, dependiendo de la zona elegida.

Más que música: identidad y tradición

La Feria de Puebla 2026 no se limita a los conciertos. El evento incluirá muestras gastronómicas con cocineras tradicionales, exposiciones culturales y actividades especiales relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026, reforzando el carácter festivo y turístico del estado.

Con una oferta que abarca desde rock internacional hasta regional mexicano, pasando por pop, electrónica y espectáculos familiares, Puebla se alista para recibir a miles de visitantes.

AAAT*