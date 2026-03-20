Pryscilla Monroy, rompe el silencio en Tiktok

Pryscilla Monroy se ha convertido en una sensación en TikTok. No por hacer bailes de tendencia, sino por crear contenido como una chica sorda.

No tiene algún problema con ello, sino con la todavía falta de inclusión que existe para personas con su condición, así que decidió crear contenido para personas como ella y para aquellas que se interesan en aprender la Lengua de Señas Mexicana.

Hace dos años, Pryscilla recibió un implante coclear con el cual ha adquirido poco a poco capacidad auditiva.

“Todo empezó en la pandemia, me quedé sin trabajo, yo era maquillista profesional, y empecé a compartir mi conocimiento de lengua de señas y compartir mi experiencia como persona sorda. Así fue y así nació de compartir mis videos de TikTok. Creo que hay mucha gente que se interesa y hay más apertura, pero todavía falta mucho camino, falta que a los videos les pongan subtítulos, a las películas mexicanas, todavía falta mucho, pero lo padre es que ahorita he visto mucha gente que está teniendo la conciencia hacia las personas sordas.

“Sí es más inclusivo que antes, pero como decía, siento que todavía falta mucho, también depende de cada persona, faltan intérpretes en los conciertos, subtítulos de los videos, pero lo padre que algunos creadores de contenido sí están conscientes de la temática de inclusión y en la accesibilidad por lo que su contenido lo cuidan y sí le ponen subtítulos”, compartió Pryscilla en entrevista con Excélsior.

El implante coclear es un dispositivo electrónico implantado quirúrgicamente que sustituye la función del oído interno dañado, estimulando directamente el nervio auditivo para personas con sordera profunda o pérdida auditiva grave, mejorando su capacidad de comunicación y calidad de vida al transformar el sonido en señales eléctricas. Hace dos años, Pryscilla decidió que era la mejor opción que tenía para poder escuchar, pero también está consciente de que el camino de adaptación no ha sido sencillo.

“Me lo colocaron hace dos años y la verdad que estoy muy contenta con el implante coclear, me cambió la vida y puedo escuchar muy bien. La primera vez que me colocaron hubo muchas emociones, fue una experiencia increíble, porque la primera vez pude escuchar la voz de mi mamá. Estuvo muy padre, lloré mucho, pero de felicidad

“Cada caso es diferente, cada persona es única y diferente, todo depende mucho de su pérdida auditiva. Pero lo ideal es que las personas sordas o que tienen discapacidad auditiva lo mejor es hacer una evaluación médica completa para poder tomar una decisión. El proceso fue muy largo, de mucha paciencia, tomo rehabilitación auditiva y practico todos los días en casa, hablo y hablo, y es una cosa de práctica y constancia”, dijo.

Ese carácter y disciplina tanto en su rehabilitación como en su contenido la ha llevado a tener en su cuenta de TikTok casi un millón de followers que siguen día a día su vida, sus consejos y sus aventuras, al mismo tiempo que se interesan por aprender a comunicarse de otra forma.

“Recibo muchos mensajes de personas sordas y oyentes que quieren aprender a hablar el lenguaje de señas para poder comunicarte con sus familiares sordos, o simplemente por el interés de la inclusión. La gente me pide informes para aprender y eso está padre.

“Nunca pensé en convertirme en influencer, pero cuando inició la pandemia, de la nada, decidí compartir mi contenido educativo y compartir como persona sorda con implante coclear, ya con el tiempo me di cuenta que la comunidad iba creciendo cada vez más y pues decidí enfocarme en eso para ser una buena creadora de contenido”, dijo la chica de 33 años.

Su contenido se ha vuelto una inspiración para muchas personas, al punto de que fue nombrada en 2025 por Forbes México como una de las 25 influencers más importantes, pero también ha sido blanco del hate. Pero eso no le interesa, enfoca su energía en cosas positivas.

“La verdad que yo siempre trato de enfocarme en lo positivo y siempre voy a entender que existen personas que no entienden o que simplemente no conocen lo que estoy haciendo. Trato de crear en mi plataforma, de poder educar y que la gente conozca más sobre la inclusión y el lenguaje de señas, pero lo padre es que no me ofenden.

“Simplemente trato de hacerlo diferente porque yo también muchas veces pienso que la persona no me lo dice en mala onda, sino que simplemente nunca tuvieron la oportunidad de hablar un poquito sobre la inclusión”, agregó.

Además de hacer contenido, ama bailar. “Bailo mucho”, dice con una sonrisa. También le gusta aprender cosas nuevas como lo hace ahora con la IA que quiere implementar en sus videos... y es fan del reguetón y el rap.

Sus cantantes favoritos son Bad Bunny, Shakira, Britney Spears y 50 Cent. En un futuro, Monroy espera poder tener una escuela propia para enseñar Lengua de Señas Mexicana.

El dato

Para saber

· Aproximadamente 10% de los niños con problemas severos de audición (5 de cada 1000) es candidato a un implante coclear.

· En 2023, se entregaron 206 procesadores de implante coclear en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

· En 2024, el IMSS aprobó la colocación de implantes a niñas, niños y adolescentes derechohabientes, comenzando con una primera etapa enfocada en 170 menores.