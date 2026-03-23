Pal Norte 2026 ya tiene horarios: así se vivirá el festival día por día

Los horarios de Tecate Pal Norte 2026 ya fueron publicados y con ello los asistentes pueden comenzar a planear su recorrido dentro del festival. Este anuncio era uno de los más esperados, ya que define qué artistas se presentarán en cada escenario y a qué hora.

La nueva edición del festival se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora, en Monterrey. Más de 100 artistas formarán parte de esta celebración musical, que con el paso de los años se ha convertido en uno de los eventos más importantes del norte de México.

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Horarios del Pa’l Norte 2026

Durante este lunes 23 de marzo, los organizadores compartieron el detalle completo de las presentaciones por escenario. En total serán siete escenarios donde se distribuirán los shows, lo que permitirá que haya música de manera continua durante los tres días.

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Horarios viernes 27 de marzo

El primer día del festival estará encabezado por Tyler, The Creator, quien es reconocido por su estilo dentro del hip-hop alternativo. También destacan Interpol y Deftones, dos bandas muy queridas por el público mexicano.

A lo largo de la jornada también se presentarán artistas como Morat, Jackson Wang, Myke Towers, The Blaze (DJ Set), Molotov, Siddhartha, Maldita Vecindad, 31 Minutos, Mau y Ricky, Camilo Séptimo y Guitarricadelafuente.

Horarios sábado 28 de marzo

Para el segundo día, el ambiente estará dominado por el rock con la presencia de Guns N’ Roses como acto principal. La banda es considerada una de las más influyentes en la historia del género, por lo que su presentación es una de las más esperadas.

Ese mismo día también estarán en el festival Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Plan, Cypress Hill, The Warning, Enjambre, Cuco, Esteman & Daniela Spalla, El Bogueto y Ovy on the Drums.

Horarios domingo 29 de marzo

El último día del evento tendrá como protagonista a The Killers, quienes regresan a Monterrey con varios de sus temas más conocidos. Su presentación será la encargada de cerrar el festival.

Durante esa jornada también participarán Zoé, The Lumineers, Halsey, Djo, Purple Disco Machine, Panteón Rococó, Aitana, Love of Lesbian en su gira de despedida, C-Kan, Los Claxons y La Gusana Ciega.

Precios de boletos para el Tecate Pa’l Norte 2026

Para quienes aún buscan asistir, el festival cuenta con diferentes tipos de accesos que incluyen beneficios adicionales dependiendo del nivel elegido:

General: $2,833 pesos

General +: $3,608 pesos

VIP: $6,751 pesos

Hospitality: $12,950 pesos

Abono de dos días (General): $4,854 pesos

Abono de tres días (General): $6,497 pesos

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Los precios varían según la experiencia que se quiera vivir dentro del festival, ya que algunas opciones incluyen zonas exclusivas y servicios adicionales.

PJG