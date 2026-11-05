Futbolistas piden suspender la jornada en España tras la muerte de Jesús de Miguel

Futbolistas de todas las categorías en España pidieron suspender los partidos del fin de semana por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien falleció el martes tras un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) informó el jueves que consultó a jugadores y jugadoras de todas las divisiones y que hubo unanimidad a favor de aplazar la jornada. El sindicato explicó que sus afiliados consideraron que, por el duelo que atraviesan, no estaban en condiciones de competir con normalidad.

De Miguel sufrió el impacto en el minuto 96 del encuentro del lunes 2 de noviembre entre Tenerife y Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. La AFE canceló las actividades que tenía programadas para esta semana en señal de duelo.

El sindicato solicitó formalmente a la Real Federación Española de Futbol (RFEF), a LaLiga y a la UEFA que suspendieran las competiciones de ámbito nacional y los encuentros de torneos europeos programados en territorio español del 3 al 9 de noviembre.

Los aplazamientos confirmados

LaLiga aplazó el Granada-Tenerife y el Andorra-Mallorca, ambos correspondientes a la jornada 13 de Segunda División. La RFEF extendió a tres días la suspensión de sus competiciones, una medida que afectó partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina previstos del 3 al 5 de noviembre.

La UEFA, por su parte, decretó un minuto de silencio en todos sus partidos de esta semana. La suspensión de toda la jornada del fin de semana quedó como petición del sindicato en el comunicado del jueves.

El entierro de Jesús de Miguel se programó para este jueves en Navahermosa, Toledo, localidad de la que proceden sus padres y abuelos. El delantero, nacido en Madrid, pasó temporadas de su infancia en ese municipio.