Vive Latino 2027: fechas, bandas y todo lo que debes saber
El Vive Latino 2027, uno de los eventos más esperados cada año, ya cuenta con lineup confirmado.
El Vive Latino 2027, uno de los eventos más esperados cada año, ya cuenta con lineup confirmado.
El festival que reúne lo mejor del rock y la música alternativa tendrá todo para romperla el siguiente año, pues sumará a grupos que cuentan con lo suficiente para prender a la banda que ya está alistándose para disfrutar del legendario Vive.
Lineup del Vive Latino 2027
La organización del Vive Latino dio a conocer este viernes 6 de noviembre el cartel del 2027, el cual es bastante llamativo y ya emocionó a muchos.
Algunas de las bandas que estarán son: Kasabian, Latin Mafia, 31 Minutos, Belafonte Sensacional, Jumbo, Los Tres y Ed Maverick.
Además de Cultura Profética y Bandalos Chinos, Los Vaguens, Epica, Inspector, Mi Banda El Mexicano.
También se revelaron otros nombres como Carla Morrison, Tino El Pingüino, Liquits, Laureano Brizuela y Ataque 77.
Sin embargo, uno de los que acapara el cartel, sin duda, es Placebo, la banda británica de rock alternativo que regresará a los escenarios en México después de casi tres años.
Otras de las bandas principales son: Cuca, Los Auténticos Decadentes, Mötley Crüe, Milo J, Polymrchs, Residente, Turnstile, Ximena Sariñana y Zurdok.
La revelación del cartel a los medios se dio a conocer con una dinámica bastante original: una bicicleta para dos personas, adaptada y bautizada como “El Sonidero Vive Latino”, decorada con flores, el logo y los colores de esta edición. A bordo, distintos influencers fueron recorriendo el camino y revelando, poco a poco, los nombres de las primeras bandas, hasta llegar al punto donde finalmente se destapó el cartel completo.
¿Cuándo y dónde será el Vive Latino 2027?
El Vive Latino 2027 se realizará los días 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros.
De acuerdo con el anuncio, los boletos para la vigésima séptima edición del Vive Latino estarán en preventa. Como siempre, iniciará con la Fase 1 con precios más bajos y ahí es donde convendrá comprarlos antes de que suban de precio.