Vive Latino 2027: fechas, bandas y todo lo que debes saber

El Vive Latino 2027, uno de los eventos más esperados cada año, ya cuenta con lineup confirmado.

El festival que reúne lo mejor del rock y la música alternativa tendrá todo para romperla el siguiente año, pues sumará a grupos que cuentan con lo suficiente para prender a la banda que ya está alistándose para disfrutar del legendario Vive.

Lineup del Vive Latino 2027

Vive Latino 2027. Cortesía

La organización del Vive Latino dio a conocer este viernes 6 de noviembre el cartel del 2027, el cual es bastante llamativo y ya emocionó a muchos.

Algunas de las bandas que estarán son: Kasabian, Latin Mafia, 31 Minutos, Belafonte Sensacional, Jumbo, Los Tres y Ed Maverick.

Además de Cultura Profética y Bandalos Chinos, Los Vaguens, Epica, Inspector, Mi Banda El Mexicano.

También se revelaron otros nombres como Carla Morrison, Tino El Pingüino, Liquits, Laureano Brizuela y Ataque 77.

Sin embargo, uno de los que acapara el cartel, sin duda, es Placebo, la banda británica de rock alternativo que regresará a los escenarios en México después de casi tres años.

Otras de las bandas principales son: Cuca, Los Auténticos Decadentes, Mötley Crüe, Milo J, Polymrchs, Residente, Turnstile, Ximena Sariñana y Zurdok.

La revelación del cartel a los medios se dio a conocer con una dinámica bastante original: una bicicleta para dos personas, adaptada y bautizada como “El Sonidero Vive Latino”, decorada con flores, el logo y los colores de esta edición. A bordo, distintos influencers fueron recorriendo el camino y revelando, poco a poco, los nombres de las primeras bandas, hasta llegar al punto donde finalmente se destapó el cartel completo.

Vive Latino 2027. Cortesía

¿Cuándo y dónde será el Vive Latino 2027?

El Vive Latino 2027 se realizará los días 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con el anuncio, los boletos para la vigésima séptima edición del Vive Latino estarán en preventa. Como siempre, iniciará con la Fase 1 con precios más bajos y ahí es donde convendrá comprarlos antes de que suban de precio.