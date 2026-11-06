El contador / 6 de noviembre de 2026

1. Condor, la aerolínea alemana que dirige Peter Gerber, inició su tercera temporada de vuelos entre Fráncfort y Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Promoción Turística está a cargo de Rodrigo Esponda. El primer vuelo registró una ocupación de 92 por ciento. Condor ofrecerá dos frecuencias semanales hasta finales de marzo de 2027, lo que dará oportunidad a Los Cabos para diversificar sus mercados. Alemania representa el principal emisor de pasajeros en esa ruta, seguido de Austria y Países Bajos; aunque la conexión ha facilitado el movimiento para pasajeros de otros países europeos. El vuelo coincide con la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas grises, uno de los atractivos naturales del destino.

2. British Airways, al mando de Sean Doyle, y Viva, aerolínea a cargo de Juan Carlos Zuazua, tendrán una alianza de código compartido para fortalecer la conectividad aérea entre México y Europa. Los pasajeros europeos podrán conectar desde Londres vía la Ciudad de México o Cancún con hasta 13 destinos de la red nacional de Viva, entre los que destacan Monterrey, Guadalajara, Los Cabos, Oaxaca, Puerto Vallarta, León, Chihuahua, Veracruz, Mérida y Tijuana, entre otros. Mientras que a los mexicanos se les facilitará el acceso a los vuelos de British Airways hacia Europa con la conveniencia de adquirir su itinerario en una sola transacción. Los vuelos estarán disponibles a partir del 28 de marzo.

3. Como parte de sus programas de educación e inclusión financiera, Finsus, que preside Norman Hagemeister Rey, lanzó la plataforma digital Eleva, desarrollada por Fundación Capital, que dirige Yves Moury, con la finalidad de ofrecer herramientas para que las mipymes mejoren su administración, fortalezcan sus finanzas y avancen en su formalización. La propuesta busca atender necesidades que van más allá del acceso al crédito, ya que su funcionamiento combina el aprendizaje con un asistente virtual disponible mediante una aplicación de mensajería instantánea, desde la cual se puede tener acceso a orientación y materiales de apoyo para la mejor toma de decisiones en los negocios.

4. La economía circular exige que la industria del plástico cambie su forma de producir, pero también de diseñar. En este proceso, el ecodiseño de envases será fundamental para elevar la reciclabilidad y aprovechar mejor los materiales. La Association of Plastic Recyclers (APR), que preside Steve Alexander y que en México lleva Martha Ricardi, llevará esta visión a Plastimagen 2026. El desafío no consiste sólo en cumplir nuevas disposiciones, sino en crear envases que faciliten su recuperación y aprovechamiento. La participación de APR abre una oportunidad para que fabricantes, marcas y recicladores fortalezcan la colaboración y conviertan el diseño en el primer paso hacia una industria más circular.