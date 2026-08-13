Daniela Magun celebra su cumpleaños en Valle de Guadalupe

La cantante, conductora de televisión e integrante del grupo pop Kabah, Daniela Magun, celebró su cumpleaños en el Valle de Guadalupe. Durante su estancia, la artista y sus acompañantes disfrutaron de las instalaciones, viñedos y amenidades de Hacienda Montero.

Con una trayectoria de más de tres décadas en el medio artístico, Magun se dio a conocer en la década de los noventa como parte fundamental de Kabah, además de destacar en la actualidad como conductora del programa de televisión Netas Divinas, consolidando su presencia en el entretenimiento nacional.

Para conmemorar la fecha, la cumpleañera estuvo acompañada por sus compañeros de grupo René Ortiz, Sergio O'Farrill y Lorena Domínguez.

El festejo también contó con la asistencia de otras artistas como: Angie Taddei, Karla Díaz y Regina Murguía, reuniendo a figuras representativas de la escena pop de los noventa en un mismo entorno de convivencia.

La agenda vinícola incluyó catas de vino guiadas, muestras gastronómicas de la región y espacios de descanso. Con este tipo de encuentros, el destino reafirma su atractivo para la realización de eventos privados de personalidades del medio artístico.