“Nunca es agradable”: Nicolás de Dinamarca habla por primera vez tras perder su título de príncipe

Más de dos años después de una de las decisiones más controvertidas de la realeza danesa, Nicolás de Monpezat habló por primera vez sobre el impacto que tuvo dejar de ser príncipe. El modelo e influencer, que hasta 2023 era conocido como el príncipe Nicolás de Dinamarca, reconoció que fue difícil aceptar una decisión tomada sin su participación.

¿Por qué Nicolás de Dinamarca perdió su título de príncipe?

Sus declaraciones forman parte de Nikolai, una docuserie de cuatro episodios que explora tanto su carrera en la moda como su vida personal y su adaptación a una nueva etapa lejos del núcleo oficial de la monarquía.

El nieto de la reina Margarita II aseguró que la decisión fue tomada sin consultarle y que "nunca es agradable". IG nikolaitildanmark

El 1 de enero de 2023 entró en vigor la decisión de la entonces reina Margarita II de retirar los títulos de príncipe y princesa a cuatro de sus ocho nietos, concretamente a los hijos del príncipe Joaquín, hermano del actual rey Federico X.

Desde ese momento, Nicolás pasó a ser conde de Monpezat, un cambio que generó un intenso debate en Dinamarca y provocó tensiones dentro de la familia real.

En aquel momento, la Casa Real explicó que la medida buscaba ofrecer a los jóvenes una vida con mayor libertad y menos obligaciones institucionales, permitiéndoles construir su propio futuro sin las responsabilidades que implica pertenecer oficialmente a la Corona.

Las primeras declaraciones de Nicolás tras la polémica decisión de Margarita II

En el documental, Nicolás reconoce que aquella noticia fue un golpe inesperado.

Tanto mi vida como el papel que antes desempeñaba han cambiado. Se tomó una decisión en mi nombre, y eso nunca es agradable", afirma.

Desde 2023, Nicolás ostenta el título de conde de Monpezat tras la reforma de la familia real danesa. IG nikolaitildanmark

Aunque evita alimentar la polémica, admite que sintió la medida como una especie de "destierro", una palabra con la que resume la sensación que experimentó tras perder el tratamiento de príncipe. Pese a ello, asegura que ha preferido enfocarse en las oportunidades que surgieron después.

Intento sacar lo positivo de todas las situaciones. Ahora estoy encontrando mi propio camino con las circunstancias que tengo", explica.

El joven calificó la decisión como un "destierro", aunque afirma que intenta ver el lado positivo. IG nikolaitildanmark

El joven también reconoce que la nueva situación le permitirá disfrutar de una mayor libertad en el futuro, aunque matiza que nunca sintió que el título limitara realmente su vida.

Así es la vida de Nicolás de Monpezat después de ser príncipe

Con 26 años, Nicolás ha desarrollado una trayectoria propia muy alejada de las funciones oficiales de la monarquía. Su incursión en el mundo de la moda comenzó en 2018, cuando debutó sobre la pasarela durante la Semana de la Moda de París.

Desde entonces ha trabajado con importantes firmas internacionales y ha protagonizado campañas para casas de lujo, además de aparecer en diversas portadas editoriales. Antes de dedicarse profesionalmente al modelaje consultó la decisión con su familia, que siempre respaldó sus aspiraciones.

Su documental muestra su vida como modelo, empresario e influencer, lejos de las funciones reales. IG nikolaitildanmark

Paralelamente, completó un máster en Economía y Administración de Empresas con especialización en Gestión de Ventas, formación que complementa su faceta como modelo e influencer.

Precisamente, la docuserie busca mostrar un lado mucho más íntimo del joven, alejado de la imagen pública construida durante años por la prensa.

¿Cómo reaccionó la familia real a la decisión de Margarita II de Dinamarca?

La retirada de los títulos provocó un profundo malestar en el príncipe Joaquín y en Alexandra, padres de Nicolás. En aquel momento, Joaquín expresó públicamente que toda la familia estaba profundamente afectada por la decisión de la reina Margarita II y lamentó el impacto que tendría sobre sus hijos.

La retirada de los títulos provocó tensiones dentro de la familia real y una disculpa posterior de Margarita II. IG nikolaitildanmark

Meses después, la entonces monarca reconoció que había subestimado el dolor que provocaría su decisión y pidió disculpas públicamente, aunque mantuvo intacta la reforma.

Con la llegada al trono del rey Federico X, la familia real dio algunas señales de acercamiento. En mayo de 2025, el monarca otorgó a Nicolás y a su hermano Félix la Gran Cruz de la Orden de Dannebrog, una de las condecoraciones más importantes del país.

El rey Federico X buscó acercar posiciones al condecorar a Nicolás y a su hermano Félix en 2025. IG nikolaitildanmark

El reconocimiento fue interpretado como un gesto de unidad familiar y de reconocimiento hacia ambos, pese a que ya no forman parte del reducido grupo de miembros activos de la Casa Real. Nicolás compartió entonces su agradecimiento en redes sociales, donde mantiene una importante comunidad de seguidores.

A pesar de haber perdido el título de príncipe, Nicolás deja claro que su vínculo con Dinamarca permanece intacto. En el documental asegura que siempre representará a su país y a sus valores, independientemente del cargo que posea.