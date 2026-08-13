Esto fue lo que regaló Verónica Castro a los egresados en la graduación de Cristian Castro

Uno de los sueños que Cristian Castro tenía pendiente era terminar la preparatoria, un proyecto que había dejado inconcluso pero que nunca dejó de estar entre sus metas.

Ahora, ese objetivo finalmente se convirtió en una realidad y tuvo un significado todavía más especial porque Verónica Castro estuvo presente como madrina de graduación. La actriz no ocultó la felicidad y el orgullo que sintió al ver a su hijo cumplir una meta que, durante años, había querido alcanzar.

Además de acompañarlo en este importante momento, Verónica Castro sorprendió a los graduados con un detalle especial que tenía un significado muy emotivo.

¿Qué regalo llevó Verónica Castro a la graduación?

Con mucha emoción, la actriz compartió con los estudiantes que había preparado un regalo para todos ellos: una veladora aromática acompañada de un rosario.

“Traje esta noche, a todos ellos. Les traje una veladora con olorcito porque es la luz que espero que ilumine su camino siempre”, dijo Verónica Castro durante su mensaje a los alumnos.

La actriz también aprovechó este momento para hablar con los egresados sobre la importancia de continuar con sus estudios y perseguir sus objetivos. Para motivarlos, compartió parte de su propia experiencia al recordar cuando ella estudió la carrera de Relaciones Internacionales.

Su mensaje buscó recordarles que concluir una etapa académica también puede ser el comienzo de nuevos sueños y oportunidades.

Verónica Castro, madrina de graduación de Cristian Castro: qué regalo llevó Captura: Imagen Entretenimiento

Verónica Castro, madrina de la graduación de Cristian Castro

Para Verónica Castro, ser madrina de graduación de su hijo fue mucho más que cumplir con un papel durante la ceremonia. Representó la oportunidad de acompañar a Cristian en un momento que, según sus propias palabras, había esperado durante mucho tiempo.

La actriz recordó que su hijo siempre tuvo presente el deseo de terminar sus estudios y que incluso llegó a compararse con otros integrantes de su familia que ya habían concluido sus carreras.

“Pero no se me dio hasta ahora. Estoy feliz porque realmente él tenía una comezón. Tenía hermanos, primos, tíos, todos recibidos. Y él dijo: hasta que no termine no voy a estar a gusto. Yo felicito a mi hijo, con todo mi corazón”, dijo Verónica durante su discurso.

Sus palabras reflejaron el orgullo que siente por Cristian y por la perseverancia que tuvo para cumplir finalmente con una meta que había quedado pendiente.

Verónica Castro, madrina de graduación de Cristian Castro: qué regalo llevó Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

¿Qué significado tiene regalar velas en una graduación?

El detalle que Verónica Castro entregó a los graduados también tuvo un significado especial. Las velas suelen asociarse con la luz, la guía y el camino que comienza una persona al cerrar una etapa y emprender nuevos proyectos.

En este caso, el regalo puede interpretarse como un deseo para que los egresados encuentren claridad y sigan adelante con sus nuevos objetivos después de terminar la preparatoria.

Además, la luz de una vela puede relacionarse simbólicamente con el conocimiento y la sabiduría, valores que acompañan el esfuerzo y aprendizaje adquirido durante los años de estudio.

Ahora que Cristian Castro terminó la preparatoria, el cantante ya estaría pensando en su siguiente objetivo académico. Entre sus planes se encuentra continuar con sus estudios universitarios, pues la carrera que ha llamado su atención es la Licenciatura en Diseño Industrial.

Verónica Castro, madrina de graduación de Cristian Castro: qué regalo llevó Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

Mientras tanto, Verónica Castro continúa acompañando con orgullo cada uno de los pasos de sus hijos y esta vez pudo celebrar junto a Cristian el cumplimiento de una meta que tenía pendiente desde hace años.