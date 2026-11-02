Deep Purple: ¿qué pasará con sus conciertos en México tras emergencia médica de Ian Gillan?

La legendaria banda británica Deep Purple anunció modificaciones en sus próximos compromisos musicales luego de que su vocalista, Ian Gillan, tuviera que ser hospitalizado de emergencia. La situación de salud del cantante obligó al grupo a replantear su agenda y suspender varias presentaciones.

A través de sus canales oficiales, la agrupación dio a conocer que la decisión también contempla los conciertos programados en Europa y Reino Unido durante 2026. La noticia generó incertidumbre entre sus seguidores.

Foto: Instagram deeppurple_official

Ante este panorama, surge la duda sobre qué ocurrió con el cantante de 81 años y si los cambios en su gira afectarán las fechas que tiene programadas en México. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Qué dijo Ian Gillan sobre su estado de salud?

A través de un mensaje, Ian Gillan agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y los buenos deseos que recibió después de su emergencia médica en Leipzig, Alemania.

El cantante explicó que necesitó atención hospitalaria urgente y que, aunque tenía la intención de recuperarse para cumplir con los últimos compromisos de la gira, continuar con las presentaciones representaba riesgos importantes para su salud.

Por esta razón, y siguiendo las recomendaciones de sus médicos y representantes, decidió posponer los conciertos.

Foto: Instagram deeppurple_official

¿Qué le pasó a Ian Gillan y por qué fue hospitalizado?

El problema de salud del vocalista ocurrió mientras se encontraba en Leipzig, Alemania, ciudad en la que Deep Purple tenía previsto ofrecer un concierto el pasado 31 de octubre.

Debido a la emergencia médica, Gillan necesitó atención hospitalaria inmediata, situación que llevó a la banda a cancelar esa presentación y la que tenía programada para el 1 de noviembre en Hamburgo.

Cabe recordar que el cantante ha hablado anteriormente sobre algunos problemas de salud relacionados con la diabetes que padece. Entre sus complicaciones se encuentra la retinopatía diabética, una afección que ha perjudicado su capacidad visual.

No obstante, no se ha revelado cuál fue el padecimiento que provocó su hospitalización, ni se han compartido detalles específicos sobre su evolución.

¿Qué anunció Deep Purple sobre su gira de 2026?

Este 2 de noviembre, la agrupación publicó un comunicado para informar que el resto de su recorrido por Europa y Reino Unido, correspondiente al SPLAT! World Tour 2026, quedará pospuesto hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el mensaje, la determinación se tomó después de consultar con el equipo médico de Ian Gillan y su representante, quienes consideraron que continuar con los compromisos musicales representaba un riesgo para su salud.

Entendemos que este anuncio llega con poca antelación y compartimos la decepción de todos nuestros maravillosos fans que no podemos actuar en Leipzig y Hamburgo. Deep Purple y su equipo se centran en encontrar un momento adecuado para reprogramar ambos espectáculos. Todas las entradas compradas serán válidas para las fechas reprogramadas", informó la banda.

¿Se cancelaron los conciertos de Deep Purple en México?

Hasta este lunes 2 de noviembre de 2026, las tres presentaciones de Deep Purple en México continúan apareciendo en el calendario oficial de la banda.

Aunque el grupo confirmó que suspenderá temporalmente sus actividades en Europa y Reino Unido, no ha anunciado modificaciones relacionadas con sus compromisos en territorio mexicano.

Las fechas que aparecen programadas son las siguientes:

13 de diciembre: Arena Monterrey, Nuevo León.

16 de diciembre: Arena Guadalajara, Jalisco.

19 de diciembre: Estadio Fray Nano, Ciudad de México.

Foto: Instagram deeppurple_official

Por ahora, los conciertos mexicanos no figuran entre las presentaciones pospuestas; sin embargo, la agrupación tampoco ha emitido una confirmación expresa sobre su realización.

Por esta razón, quienes ya adquirieron sus entradas o tienen previsto asistir deberán mantenerse pendientes de los comunicados de Deep Purple y de las plataformas oficiales de venta de boletos, donde se darán a conocer posibles actualizaciones.