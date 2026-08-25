¿Por qué Nicki Nicole se llama así? Este es el verdadero origen de su nombre artístico

Este 25 de agosto, Nicki Nicole celebra un año más de vida y repasamos algunos de los momentos que han marcado su carrera, así como el origen de su peculiar nombre artístico.

Nicole Denise Cucco, mejor conocida como Nicki Nicole, nació en Rosario, Santa Fe, Argentina, y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más destacadas de la música urbana. Su trayectoria comenzó a tomar fuerza desde muy joven y temas como "Wapo Traketero", "Colocao", "Mamichula" y "Marisola" ayudaron a colocarla entre las voces más reconocidas de su generación.

Foto: Instagram nicki.nicole

¿Cómo comenzó Nicki Nicole su camino en la música?

Desde los 18 años, la argentina decidió apostar de lleno por la música. Su estilo, personalidad y cercanía con sus seguidores hicieron que rápidamente ganara popularidad, hasta conseguir presencia en importantes listas musicales de Argentina.

Su crecimiento no se limitó a su país natal, pues con el tiempo logró consolidar una carrera internacional y colaborar con reconocidos exponentes de la escena urbana.

¿De dónde salió el nombre artístico de Nicki Nicole?

El origen de su nombre artístico tiene una historia bastante particular. La cantante contó en un podcast español que, cuando comenzó a utilizar redes sociales, no pudo registrar el nombre Nicole Denise, debido a que la plataforma no se lo permitía.

Ante esta situación, decidió recurrir a un apodo que ya utilizaban para llamarla y combinarlo con su nombre: Nicki Nicole.

Además, en aquel momento agregó el número 18, pues tenía la sensación de que esa edad representaría un momento importante en su vida. La coincidencia terminó siendo significativa, ya que precisamente a los 18 años comenzó a lanzar su música.

Su música fue parte de una etapa de crecimiento que le permitió pasar de la escena argentina a convertirse en una artista conocida dentro y fuera de Latinoamérica.

Foto: Instagram nicki.nicole

Además de su trayectoria musical, la vida personal de Nicki Nicole ha despertado gran interés entre sus seguidores. La cantante mantuvo relaciones sentimentales con figuras reconocidas de la música, entre ellas el argentino Trueno y el mexicano Peso Pluma.

La artista argentina y el futbolista español Lamine Yamal protagonizaron un romance que se extendió durante algunos meses, luego de conocerse a mediados de 2025. Sin embargo, la relación llegó a su fin de manera cordial hacia finales de noviembre de ese mismo año.

Foto: Instagram nicki.nicole

Con una carrera que continúa creciendo y una identidad artística que la ha distinguido dentro de la música urbana, Nicki Nicole llega a su cumpleaños número 26 este 25 de agosto.

A lo largo de su trayectoria, la cantante rosarina ha demostrado que una decisión aparentemente sencilla, como elegir un nombre para comenzar su carrera, puede terminar convirtiéndose en parte de una identidad reconocida internacionalmente.