Sam Smith prueba tacos en CDMX y se rinde ante ellos: "De los mejores de mi vida"

Sam Smith aprovechó su visita a la Ciudad de México para probar uno de los platillos más representativos del país: los tacos. El cantante británico acudió a Taquería Orinoco, en la colonia Roma, donde quedó sorprendido por el sabor de la comida y también por el picante de las salsas.

La experiencia fue compartida por el intérprete en sam.served, su cuenta secundaria en redes sociales, también conocida como “Ham Smith”. En este perfil, el artista publica videos de los platillos que prueba durante sus viajes por diferentes países.

Sam Smith Ocesa

Sam Smith visita una taquería de la colonia Roma

Mientras se encontraba en la capital mexicana por sus conciertos en el Auditorio Nacional, el cantante recorrió las calles de la colonia Roma hasta llegar a una taquería.

Al entrar al establecimiento, uno de los primeros detalles que llamó su atención fue el gran trompo de carne al pastor. Sorprendido por su tamaño y apariencia, Sam Smith comentó:

Captura de pantalla

“Parece una pata de elefante”.

El lugar ya había recibido anteriormente a otras estrellas internacionales, entre ellas Rosalía y Dua Lipa. En esta ocasión, el británico se sumó a la lista de famosos que decidieron conocer esta popular taquería durante su estancia en México.

Sam Smith prueba los tacos y las salsas mexicanas

Una vez sentado a la mesa, el personal le llevó una bandeja con las diferentes salsas de la casa. Los tacos que recibió estaban preparados con tortilla de harina queso, aguacate y carne.

Captura de pantalla

Curioso por conocer los sabores mexicanos, Sam Smith probó directamente con una cuchara varias de las salsas colocadas en recipientes de cristal. Al principio aseguró que una de ellas no parecía demasiado picante, pero segundos después comenzó a sentir sus efectos y reaccionó con sorpresa.

Más allá del picor, el artista disfrutó la preparación de los tacos. Durante la degustación, destacó su textura crujiente y la combinación de la carne con el resto de los ingredientes.

“Probablemente son de los mejores tacos que he comido en mi vida”.

Sam Smith también probó quesadillas en Jalisco

La aventura gastronómica del intérprete comenzó antes de su llegada a la Ciudad de México. Durante una visita a Tlaquepaque, Jalisco, recorrió un mercado tradicional y comió quesadillas recién preparadas en comal.

Además de mostrar la comida, el músico fotografió los pasillos llenos de frutas, verduras y colores. Para presentar su recorrido por el país, saludó a sus seguidores con la frase:

“¡Qué onda, piggies! Soy Ham Smith, reportando desde México!”.

Con estas publicaciones, Sam Smith mostró su gusto por la gastronomía mexicana. Sin embargo, los tacos de la colonia Roma fueron los grandes protagonistas de su recorrido y terminaron por conquistar al cantante británico.