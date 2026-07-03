¿Por qué Jim Morrison se hacía llamar el Rey Lagarto? La historia detrás de su apodo 

Jim Morrison fue el legendario vocalista de The Doors, una de las bandas más influyentes del rock psicodélico, que también incorporó elementos de blues rock y folk. Además de su talento musical, el cantante pasó a la historia por el sobrenombre de "Rey Lagarto", un apodo que sigue despertando curiosidad entre sus seguidores.

Pero este nombre tiene un significado mucho más profundo de lo que muchos imaginan. Si alguna vez te has preguntado por qué le decían así o cuál es el origen de este icónico sobrenombre, aquí te contamos la historia detrás de uno de los músicos más importantes.

¿Quién fue Jim Morrison?

Nació el 8 de diciembre de 1943 en Florida, Estados Unidos. Antes de convertirse en una estrella del rock, Jim Morrison tuvo una sólida formación académica. Estudió teatro y filosofía en la Universidad Estatal de Florida, donde comenzó a desarrollar su pasión por la literatura y la poesía.

Más tarde se trasladó a la Escuela de Cine de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). De acuerdo con diversas versiones, no asistió a su ceremonia de graduación y recibió su título por correo en la casa de su mamá, en Coronado, California.

¿Cómo se conocieron The Doors?

Su etapa universitaria fue clave para definir el rumbo de su vida. Mientras estudiaba en Los Ángeles conoció al tecladista Ray Manzarek en Venice Beach, quien quedó impresionado al escuchar los poemas escritos por Morrison.

Fue entonces cuando Manzarek propuso formar una banda. Poco después se unieron el baterista John Densmore y el guitarrista Robby Krieger, dando origen a The Doors.

Uno de los primeros escenarios donde el grupo comenzó a ganar notoriedad fue el club London Fog, ubicado en el Sunset Strip de West Hollywood, California, donde ofrecieron sus primeras presentaciones en 1966.

¿Por qué le decían Rey Lagarto a Jim Morrison? Foto: IMDb

¿Es Jim Morrison El Rey Lagarto?

Jim Morrison fue un apasionado de la literatura desde la infancia. Diversos relatos señalan que prefería gastar su dinero en libros antes que en ropa, una afición que más tarde influyó profundamente en su carrera artística.

Además de músico, Morrison se consideraba poeta, y justamente de esa faceta nació el apodo, al estar relacionado con su obra "The Celebration of the Lizard" (La celebración del lagarto), un extenso poema que escribió y que se convirtió en una de las piezas más representativas de su imaginario artístico.

Parte de este poema fue incluida en el álbum Waiting for the Sun (1968), donde aparece la famosa frase: "I am the Lizard King. I can do anything" ("Soy el Rey Lagarto. Puedo hacer cualquier cosa"), una línea que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocidos de Morrison.

A ello también se sumaba su fascinación por los reptiles, un elemento recurrente en su universo creativo.

¿Por qué le decían Rey Lagarto a Jim Morrison? Foto: IMDb

¿Qué pasó con The Doors después de la muerte de Jim Morrison?

Jim Morrison murió el 3 de julio de 1971, a los 27 años. Fue su pareja, Pamela Courson, quien lo encontró sin vida en la bañera de su departamento, ubicado en el barrio de Le Marais, en París.

Tras su fallecimiento, The Doors no se separó de inmediato. En un principio se contempló la posibilidad de continuar con otro vocalista; sin embargo, los integrantes restantes, Robby Krieger, Ray Manzarek y John Densmore, optaron por seguir como trío durante un tiempo antes de poner fin al proyecto.

Aunque su carrera fue breve, Jim Morrison dejó una huella imborrable en la historia del rock. Su voz, su poesía y su personalidad convirtieron a The Doors en una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, mientras que el apodo de "Rey Lagarto" permanece como uno de los símbolos más representativos de su legado.