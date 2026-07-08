¿Por qué Jaden Smith dejó de actuar? La razón detrás de su cambio de rumbo

Este 8 de julio, Jaden Smith celebra un año más de vida consolidado como uno de los artistas más versátiles de su generación. Aunque inició su carrera como actor infantil en Hollywood, con el tiempo amplió su trayectoria hacia la música, la moda y los negocios, construyendo una identidad propia que lo ha llevado a destacar más allá del legado de su familia.

Durante varios años, Jaden Smith fue considerado una de las jóvenes promesas de Hollywood. Hijo de los reconocidos actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, comenzó su carrera desde muy pequeño y rápidamente llamó la atención por sus participaciones en grandes producciones.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el actor decidió tomar un camino diferente. Aunque no abandonó por completo la actuación, redujo su presencia en la pantalla para enfocarse en otras áreas como la música, la moda y sus proyectos personales.

¿Cómo fueron los primeros pasos de Jaden Smith en Hollywood?

Jaden Smith nació en julio de 1998 en California, Estados Unidos. Desde antes de iniciar formalmente su carrera artística ya estaba rodeado por el mundo del espectáculo debido a la trayectoria de sus padres.

Foto: HBO Max

Su primera aparición pública ocurrió cuando era apenas un bebé, al formar parte del videoclip de la canción “Just The Two Of Us” de su padre. Más adelante comenzó a participar en pequeños proyectos hasta conseguir una oportunidad que marcaría su debut en el cine.

En 2006 protagonizó junto a Will Smith la película En busca de la felicidad, donde interpretó al hijo del personaje principal en una historia inspirada en hechos reales. Su actuación llamó la atención del público y abrió las puertas para nuevos proyectos.

¿Qué películas hicieron famoso a Jaden Smith?

Después de su debut cinematográfico, Jaden continuó participando en diferentes producciones. En 2008 apareció en "Ultimátum a la Tierra" y posteriormente consiguió uno de los papeles más importantes de su carrera.

En 2010 protagonizó The Karate Kid, una nueva versión del clásico de artes marciales. En esta cinta compartió pantalla con Jackie Chan y logró destacar sin depender de la presencia de su padre.

Además de la actuación, este proyecto permitió que mostrara otra de sus facetas: la música. Jaden colaboró con Justin Bieber en la canción “Never Say Never”, tema principal de la película.

¿Qué ocurrió después de su éxito en The Karate Kid?

Tras convertirse en una figura reconocida, Jaden volvió a trabajar junto a su padre en la cinta de ciencia ficción After Earth, dirigida por M. Night Shyamalan.

Sin embargo, la película no tuvo la recepción esperada y representó un momento complicado dentro de su trayectoria. Después de este proyecto, el joven artista comenzó a explorar otros caminos alejados de las grandes producciones cinematográficas.

En 2016 participó en la serie The Get Down, donde interpretó a Marcus “Dizzee” Kipling. Poco después, enfocó gran parte de su energía en desarrollar su carrera como cantante de rap.

¿Por qué Jaden Smith decidió enfocarse en la música?

En 2017 lanzó su primer álbum de estudio, Syre, un proyecto con el que buscó mostrar una identidad propia y dejar atrás la imagen de “hijo de una estrella de Hollywood”.

Foto: Instagram c.syresmith

Posteriormente publicó otros trabajos musicales como “Erys y CTV3: Cool Tape Vol. 3”, consolidándose como un artista independiente. Para Jaden, la música se convirtió en una forma de expresar sus ideas, emociones y visión personal.

Además de la música, Jaden Smith encontró nuevos espacios creativos. Uno de ellos fue la moda, donde destacó por romper con los estilos tradicionales y experimentar con nuevas formas de expresión.

Creó la marca MSFTSrep y llamó la atención internacional por su participación en campañas donde desafió las normas tradicionales de la ropa masculina.

También incursionó en el mundo empresarial con JUST Water, una compañía enfocada en ofrecer alternativas más sostenibles para el consumo de agua.

¿Jaden Smith abandonó definitivamente la actuación?

Aunque muchas personas consideran que dejó el cine, la realidad es que Jaden Smith no se retiró completamente de la actuación. Su presencia en Hollywood simplemente se volvió más selectiva.

En los últimos años participó en proyectos específicos como la película animada Entergalactic, donde prestó su voz al personaje de Jordan. También mantiene nuevos proyectos relacionados con la animación.

Actualmente, su carrera está dividida entre la música, la moda y algunas apariciones cinematográficas, dejando atrás la etapa en la que era conocido principalmente como actor infantil.

Foto: Instagram c.syresmith

¿Cuál es la nueva etapa de Jaden Smith en la moda?

En los últimos años, Jaden también ha ganado protagonismo dentro de la industria del lujo. Su visión creativa lo llevó a colaborar con importantes firmas y explorar una nueva relación entre la moda urbana y la alta costura.

Su propuesta busca combinar elementos del hip-hop, la cultura contemporánea y diseños innovadores, demostrando que su interés artístico va más allá del cine.

Su evolución muestra el cambio de un joven actor que comenzó bajo la sombra de una familia famosa a un creador que busca construir su propio camino en diferentes industrias.

Uno de los momentos más importantes de su etapa en la moda, llegó cuando fue nombrado director creativo de la línea masculina de Christian Louboutin, convirtiéndose en el primer creativo masculino en asumir este puesto dentro de la firma.

Su debut llegó con la colección masculina Otoño/Invierno 2026, una propuesta que mezcló la historia y el trabajo artesanal de la Maison francesa con elementos de la cultura urbana, el hip-hop y una visión más contemporánea del estilo masculino.