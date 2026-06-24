El Pato Merlín se ha convertido en uno de los personajes más comentados alrededor del Mundial 2026. Su popularidad incluso llegó hasta las redes sociales de Poncho de Nigris, quien compartió varios mensajes sobre la mascota y terminó haciendo una oferta pública para comprarla.

El conductor e influencer cuestionó la atención que ha recibido el ave durante las últimas semanas y consideró que sus dueños podrían aprovechar el momento para venderla.

Horas después, la conversación escaló cuando aseguró que estaba dispuesto a pagar cientos de miles de pesos por Merlín.

Sus publicaciones provocaron distintas reacciones entre usuarios de X, donde algunos apoyaron su planteamiento y otros defendieron a la familia del pato.

¿Se vende? Poncho de Nigris ofrece más de 500 mil pesos por el Pato Merlín Especial

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el Pato Merlín?

Todo comenzó cuando Poncho de Nigris publicó un mensaje en el que se preguntaba por qué había tanta conversación alrededor del Pato Merlín.

En su opinión, la familia podría beneficiarse económicamente de la popularidad que ha adquirido la mascota durante el Mundial. También señaló que la atención mediática podría disminuir una vez terminado el torneo.

Sus comentarios generaron respuestas inmediatas. Muchos usuarios le recordaron que Merlín es una mascota y que sus dueños han mostrado en varias ocasiones el cariño que le tienen.

Otros señalaron que el valor de un animal de compañía no puede medirse únicamente desde una perspectiva económica.

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La oferta pasó de 500 mil a 600 mil pesos por Merlín

Lejos de cerrar el tema, Poncho continuó publicando mensajes sobre Merlín.

En uno de ellos aseguró que estaría dispuesto a pagar 500 mil pesos para quedarse con el pato. Posteriormente, elevó la propuesta y anunció que ofrecía 600 mil pesos.

El influencer insistió en que hablaba en serio y pidió ayuda a sus seguidores para que la propuesta llegara a la familia de la mascota.

Además, comentó que la fama actual del ave podría convertirlo en una pieza importante dentro de la historia del Mundial 2026.

Las publicaciones continuaron durante varias horas y mantuvieron el tema entre los más comentados por quienes siguen la historia del pato.

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¿Para qué quiere comprar a Merlín?

Entre los distintos mensajes que compartió, Poncho de Nigris explicó que le gustaría que el Pato Merlín formara parte de Ring Royale, el evento de box amateur que impulsa actualmente.

Según explicó, considera que la mascota podría convertirse en una imagen representativa del proyecto debido a la popularidad que ha alcanzado durante las últimas semanas.

También afirmó que estaría dispuesto a darle los cuidados necesarios y aseguró que su interés no era únicamente por la fama que rodea al ave.

Sin embargo, varios usuarios cuestionaron tanto la propuesta como algunos de los comentarios que acompañaron la oferta, especialmente aquellos relacionados con la familia del pato y el valor económico que podría tener.

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La familia de Merlín responde a Poncho de Nigris

El conductor aseguró que ya logró establecer contacto con representantes del Pato Merlín y que actualmente existen conversaciones relacionadas con la propuesta de compra.

Además, informó que decidió aumentar la oferta económica. Lo que comenzó con una propuesta de 500 mil pesos y posteriormente subió a 600 mil, ahora alcanzó los 800 mil pesos.

"Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acercamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800 mil pesos", escribió.

Poncho también adelantó que podría reunirse con las personas involucradas durante el próximo fin de semana para seguir hablando sobre el tema.

Hasta ahora, la familia de Merlín no ha emitido una declaración pública sobre la propuesta, por lo que se desconoce si existe interés en concretar algún acuerdo o si las conversaciones son únicamente informativas.

Cómo se hizo famoso el Pato Merlín

La historia de Merlín comenzó a llamar la atención durante las actividades relacionadas con la Copa Mundial 2026.

Con el paso de los días, fotografías y videos del pato comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, ayudando a que cada vez más personas conocieran a la mascota.

Su popularidad creció hasta convertirse en uno de los personajes más reconocidos alrededor del torneo, algo que también despertó el interés de marcas, creadores de contenido y figuras públicas.