Pato Merlín víctima de robo en CDMX, ¿qué usa ahora para no lastimar sus patas?

El Pato Merlín fue víctima de robo en la Ciudad de México (CDMX). En medio de la euforia por el ave durante el Mundial 2026, su familia informó que se quedó sin zapatos.

El pato es uno de los personajes más inesperados que se han vuelto famosos durante la Copa del Mundo que se disputa actualmente. Se trata de un ave doméstica de aproximadamente dos años que se hizo viral por aparecer en las calles de la CDMX usando una pequeña camiseta de la Selección Mexicana y acompañando a su familia durante los festejos del torneo.

Su fama comenzó después del triunfo de México sobre Selección de fútbol de México ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial. Videos de Merlín caminando entre aficionados en la zona de Reforma se difundieron rápidamente en redes sociales, y muchos seguidores comenzaron a llamarlo la "mascota no oficial" del Mundial.

Pato Merlín víctima de robo en CDMX

Pato Merlín, la sensación del Mundial 2026 en CDMX. Moisés Pablo Nava

Por la fama del ave, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó al pato y a su familia a la conferencia matutina que brinda diariamente en Palacio Nacional.

Ahí fue donde Karla, la dueña de Merlín, informó que le robaron sus zapatos al famoso pato.

Un pato no puede estar caminando sin una protección en un pavimento, entonces nosotros lo que operamos fue ponerle calcetitas, dado a que le robaron sus zapatos, se los robaron”.

Karla explicó que, ante la falta de sus zapatos originales, optaron por recurrir a calcetas para protegerle sus patas.

Tratamos de proteger en lo posible a nuestro bebé para que no se dañe absolutamente nada”, aseguró.

Durante la conferencia, Karla presentó a su familia y narró cómo salen adelante juntos, trabajando todos los días en la calle. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el esfuerzo y la honestidad de la familia.

¿Por qué un pato debe usar zapatos especiales?

Pato Merlín, la sensación del Mundial 2026 en CDMX. Moisés Pablo Nava

Un pato como Merlín puede usar zapatos especiales principalmente por protección y comodidad, aunque no es algo que todos los patos necesiten. En su caso, al ser un pato mascota que camina mucho con personas en calles de la Ciudad de México, el calzado puede ayudarle en varias situaciones:

Proteger sus patas: las calles pueden tener superficies calientes, cemento áspero, vidrios, piedras pequeñas u objetos que podrían lastimar sus patas.

Evitar golpes o heridas: los patos tienen patas sensibles, especialmente las almohadillas de sus dedos, que pueden irritarse si caminan durante mucho tiempo sobre pavimento.

Mantener higiene: cuando un animal doméstico sale a espacios públicos, algunos dueños usan accesorios para reducir el contacto con suciedad o sustancias del suelo.

Adaptarse a temperaturas extremas: el pavimento puede calentarse mucho con el sol o estar frío en ciertas condiciones.

Sin embargo, los zapatos deben ser adecuados para aves: ligeros, flexibles, no apretados y usados durante periodos cortos. Además, las patas de los patos están diseñadas para caminar, nadar y regular temperatura, por lo que un calzado incómodo podría causarles estrés o problemas para moverse.

En el caso de Merlín, sus pequeños zapatos se volvieron parte de su imagen viral, pero más allá de lo llamativo, la idea es que sean un accesorio de protección.

Cuidados de un pato

Pato Merlín, la sensación del Mundial 2026 en CDMX. Moisés Pablo Nava

Ante la viralidad de Merlín, muchas personas tienen interés en este tipo de aves, sin embargo, poco saben que es una gran responsabilidad tenerlos como mascotas, puesto que requieren de cuidados especiales.

La médica veterinaria Itzel Amayalli Lechuga Valero explicó los cuidados que necesitan: