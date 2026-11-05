Pierpaolo Piccioli deja Balenciaga tras poco más de un año como director creativo; así se despidió

La industria de la moda atraviesa un nuevo movimiento en sus principales casas de lujo. Pierpaolo Piccioli concluyó su etapa al frente de Balenciaga, firma francesa que confirmó su salida este 5 de noviembre, luego de poco más de un año de haberlo nombrado director creativo.

El diseñador italiano llegó a la maison en julio de 2025 con la intención de imprimir una nueva identidad a sus colecciones, apostando por una visión que recuperara elementos de la alta costura, la artesanía y el trabajo detallado en cada prenda.

Su salida se produce en medio de una reorganización dentro de Kering, conglomerado propietario de la marca. Aunque desde semanas atrás circulaban versiones sobre un posible cambio en la dirección creativa, ahora la compañía hizo oficial la noticia.

Foto: Instagram pppiccioli

¿Qué dijo Balenciaga sobre la salida de Pierpaolo Piccioli?

A través de un comunicado, Balenciaga reconoció el trabajo del creativo italiano y agradeció las aportaciones que realizó durante su paso por la firma, especialmente por su interés en preservar los códigos de la alta costura.

Giangfranco Gianangeli, director general de la maison, destacó que la visión de Piccioli permitió reforzar el valor de la confección, la construcción de las prendas y el trabajo artesanal que forma parte de la historia de la casa.

Asimismo, la compañía reconoció su talento y la manera en que contribuyó a mantener vigente el legado de una de las firmas más representativas de la moda internacional.

¿Quién ocupará el lugar de Pierpaolo Piccioli en Balenciaga?

Por ahora, la maison no ha dado a conocer quién será la persona encargada de tomar las riendas de su dirección creativa. La empresa adelantó que el nombramiento de su próximo responsable se comunicará próximamente.

La decisión será relevante para el futuro de Balenciaga, una casa fundada por el diseñador español Cristóbal Balenciaga en 1917 y que, a lo largo de su historia, ha atravesado distintas etapas creativas.

Foto: Instagram pppiccioli

¿Cómo se despidió Pierpaolo Piccioli de Balenciaga?

Tras confirmarse su salida, el diseñador compartió en Instagram una extensa reflexión sobre su relación con la alta costura, el significado que tiene este oficio en su trayectoria y lo que representó su experiencia en la firma.

En su mensaje explicó que la costura ha sido una parte fundamental de su identidad profesional y que su pasión por este trabajo ha influido en las decisiones que ha tomado a lo largo de los años.

Foto: Instagram pppiccioli

También habló de la importancia del tiempo, la dedicación, la valentía y el trabajo humano detrás de cada creación. Sobre su paso por Balenciaga, recordó el proyecto como un sueño que compartió con quienes formaron parte de esta etapa.

Creímos en un sueño. Fue un sueño hermoso, para compartir y creer en él”, expresó.

El creativo también dejó una reflexión sobre los cambios y las nuevas oportunidades: “Nada termina realmente; todo evoluciona”.

Para cerrar, agradeció a las personas que lo acompañaron durante este recorrido y recuperó una frase del escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini: