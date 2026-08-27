Peter Cullen muere a los 85 años; fue la voz de Optimus Prime en Transformers

El mundo del entretenimiento vuelve a vestirse de luto con el fallecimiento de Peter Cullen, reconocido actor de doblaje que durante décadas prestó su inconfundible voz a Optimus Prime, uno de los personajes más emblemáticos de la saga Transformers.

La noticia fue dada a conocer por su agente, Kevin Motley, a The Hollywood Reporter, confirmando la partida de una de las voces más reconocidas de la animación y la cultura pop.

Fallece Peter Cullen

De acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense, los últimos momentos del actor de doblaje estuvieron acompañados por su familia. Cullen murió en su casa de Los Ángeles.

Su partida deja un importante legado tanto para sus seres queridos como para millones de fans que crecieron escuchando su característica voz en distintas producciones animadas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte. La noticia ha causado conmoción entre sus seguidores, quienes han compartido mensajes para recordar la trayectoria del actor y el personaje que marcó su carrera.

Historia de Peter Cullen

Peter Cullen nació el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá. Comenzó su carrera como locutor de radio en la estación CKGM, antes de dar paso a una trayectoria que lo convertiría en una de las voces más reconocidas de la animación.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con The Transformers: The Movie, estrenada en 1986, producción en la que prestó su voz a Optimus Prime, el líder de los Autobots.

Desde entonces, su interpretación del personaje se convirtió en una de las más queridas por los seguidores, manteniendo su vínculo con Optimus Prime durante décadas.

Peter Cullen, voz de Optimus Prime, muere a los 85 años Foto: IMDb

Series en las que participó Peter Cullen

Además de conquistar al público con su característica voz como Optimus Prime, Peter Cullen participó en diferentes series y producciones animadas a lo largo de su trayectoria. Entre algunos de sus trabajos destacan:

El auto fantástico (Knight Rider)

En esta serie de 1982, que sigue la historia de Michael Knight, un expolicía que trabaja junto a un automóvil de alta tecnología, Cullen interpretó la voz de KARR, el vehículo rival y prototipo de KITT.

Peter Cullen, voz de Optimus Prime, muere a los 85 años Foto: IMDb

Visionaries: Knights of the Magical Light

En esta serie de televisión animada, centrada en un grupo de guerreros que pierden su tecnología y deben recurrir a poderes mágicos, Cullen dio voz al personaje de Cendarr.

Chip y Dale al rescate (Chip 'n Dale: Rescue Rangers)

En esta producción animada, el actor prestó su voz a Monterey Jack, uno de los personajes que acompañan a Chip y Dale en sus aventuras.

Peter Cullen, voz de Optimus Prime, muere a los 85 años Foto: IMDb

Winnie the Pooh

Una de las producciones infantiles más queridas también contó con el talento vocal de Peter Cullen, quien interpretó a Ígor (Eeyore), el entrañable burro de la historia.

Con su partida, se apaga una de las voces más reconocibles de la animación, pero queda un legado que seguirá presente entre generaciones de fans. Para muchos, Peter Cullen no solo dio voz a Optimus Prime: ayudó a convertirlo en un personaje inolvidable.