¿Las películas de extraterrestres nos preparan para un contacto real? Esta teoría es ampliamente difundida en Internet; una hipótesis que genera atracción entre los foros de discusión digital y los círculos especializados en el fenómeno OVNI.

Conocida popularmente como "la teoría de la aclimatación o familiarización social", esta premisa sugiere que el flujo constante de producciones audiovisuales sobre vida extraterrestre no es una casualidad de la oferta y la demanda de la industria de Hollywood.

Por el contrario, se postula la existencia de una estrategia sutil, prolongada e institucionalizada para condicionar psicológicamente a la población global, disminuyendo el impacto del shock cultural y el pánico colectivo ante lo que muchos consideran un inminente "Día de la Revelación" (Disclosure Day).

En los últimos años, coincidiendo con un repunte histórico en el interés público e institucional por el fenómeno extraterrestre, una parte de los internautas señalan que no es descabellado pensar que las agencias gubernamentales de las superpotencias utilicen a los directores más brillantes del planeta para moldear nuestra percepción de lo desconocido, convirtiendo una posible aproximación al contacto real con extraterrestres en un producto de entretenimiento.

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¿De dónde surge la teoría de aclimatación hacia un encuentro extraterrestre?

La teoría de aclimatación hacia un encuentro extraterrestre se sostiene de una desensibilización sistemática a través de la exposición mediática repetida.

Es decir, si a una sociedad se le presenta de manera abrupta un paradigma que rompe por completo sus nociones de realidad, como la confirmación oficial de que no estamos solos, el resultado más probable es el colapso de las instituciones financieras, religiosas, gubernamentales y de seguridad.

Sin embargo, si ese mismo paradigma se inocula de forma dosificada a lo largo de siete u ocho décadas bajo el manto protector de la "ficción", la psique colectiva procesa el concepto, lo asimila y lo normaliza.

En plataformas de discusión de internet como Reddit analizan el fenómeno del "Día de la Revelación", para que cuando finalmente ocurra, la reacción general de la humanidad no sea el pánico generalizado, sino de resignación colectiva acompañado de un: "Vaya, al final resulta que las películas tenían razón".

No es ningún secreto que el Departamento de Defensa y la CIA cuentan con oficinas de enlace en Hollywood cuyo propósito es revisar guiones, prestar equipo militar real, locaciones e incentivos fiscales a las producciones cinematográficas.

Los analistas de la teoría de la aclimatación señalan que este canal de comunicación directa es el vehículo perfecto para introducir conceptos muy específicos de manera sutil. Al financiar o asesorar proyectos que presentan tecnologías aeroespaciales avanzadas o protocolos de primer contacto, las agencias estatales no solo prueban la respuesta emocional del público ante diferentes escenarios, sino que establecen una narrativa oficial.

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La evolución de las narrativas alienígenas en el entretenimiento

Durante la década de los cincuenta, en el auge de la histeria nuclear, películas como La Guerra de los Mundos o El enigma de otro mundo reflejaban el pánico a la aniquilación total y la infiltración ideológica enemiga.

Sin embargo, conforme los programas espaciales de la NASA y la Unión Soviética demostraron la viabilidad de la exploración cósmica, el tono de las producciones comerciales comenzó a experimentar un cambio analítico profundo hacia el hiperrealismo de carácter científico y político.

En la era contemporánea, obras cinematográficas como Contacto o La Llegada de Denis Villeneuve presentan el fenómeno del primer contacto despojado de los clichés clásicos de explosiones y rayos láser.

Estas producciones se sumergen en las complejidades de la lingüística, la teoría de juegos, la diplomacia internacional y las tensiones geopolíticas que se desatarían entre las superpotencias ante la recepción de una señal del espacio profundo.

Este enfoque hiperrealista cumple una función informativa y de análisis sofisticada sobre el verdadero desafío de encontrarnos con otra civilización: el de nuestra incapacidad como especie para comunicarnos de forma unificada y superar las barreras del nacionalismo.

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Steven Spielberg: ¿el director que sabe demasiado?

Dentro de Hollywood, ningún nombre está más ligado a la narrativa extraterrestre que el de Steven Spielberg.

El legendario director y productor no solo ha moldeado la iconografía moderna de los seres del espacio exterior, sino que sus declaraciones públicas han encendido de forma recurrente las alarmas de quienes siguen de cerca la teoría del condicionamiento social.

Spielberg ha transitado por todas las facetas posibles de este subgénero, lo que lleva a muchos teorizadores a considerarlo el principal emisario de un plan de divulgación por etapas.

El cineasta ha manifestado abiertamente su fascinación por el aumento de reportes oficiales de fenómenos aéreos no identificados, llegando a sugerir que el gobierno estadounidense u otras entidades de poder global podrían estar orquestando un proceso de revelación paulatina.

Tres de sus películas “respaldan” esta teoría de aclimatación para un contacto real, según internet:

Encuentros cercanos del tercer tipo: estrenada en 1977, S pielberg introdujo a seres de luz pacíficos que se comunican a través del lenguaje universal de la música y las matemáticas. La película retrata los procedimientos de encubrimiento gubernamental, el aislamiento de zonas civiles mediante alertas sanitarias falsas y la construcción de un centro de recepción científica que contó con asesoría directa de científicos vinculados a proyectos reales de investigación aeroespacial gubernamental.

estrenada en 1977, pielberg introdujo a seres de luz pacíficos que se comunican a través del lenguaje universal de la música y las matemáticas. La película retrata los procedimientos de encubrimiento gubernamental, el aislamiento de zonas civiles mediante alertas sanitarias falsas y la construcción de un centro de recepción científica que contó con asesoría directa de científicos vinculados a proyectos reales de investigación aeroespacial gubernamental. E.T., el extraterrestre: al presentar a un visitante interplanetario desvalido y tierno, Spielberg logró que una generación entera dejara de asociar la vida exterior con el terror biológico o la invasión militar. Al generar empatía hacia una criatura morfológicamente extraña, el cine de masas rompió las barreras del racismo antropocéntrico.

al presentar a un visitante interplanetario desvalido y tierno, Spielberg logró que una generación entera dejara de asociar la vida exterior con el terror biológico o la invasión militar. Al generar empatía hacia una criatura morfológicamente extraña, el cine de masas rompió las barreras del racismo antropocéntrico. El Día de la Revelación: su última película está ambientada en un contexto de desclasificación de archivos e información en el siglo XXI, planteando la pregunta sobre “¿Qué pasará si se revela el contacto con extraterrestres en un mundo globalizado?”.

La línea que separa a la realidad del cine de ciencia ficción enfocado en extraterrestres se vuelve extremadamente delgada con la desclasificación oficial de videos de Estados Unidos. ¿Internet tiene razón sobre la preparación hacia un contacto real con otras civilizaciones?