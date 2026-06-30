¿Te gustan los extraterrestres? Estas son 5 películas que no te puedes perder

Los extraterrestres han sido una fuente de inspiración para el cine durante décadas. Desde entrañables amistades con seres de otro planeta hasta historias llenas de acción, misterio y ciencia ficción, este género ha dejado películas que hoy son consideradas verdaderos clásicos.

Si te gustan las historias sobre vida extraterrestre o buscas una maratón diferente para disfrutar en casa, aquí te compartimos cinco películas de extraterrestres que vale la pena ver, con opciones para adultos, familias y niños.

Películas de extraterrestres

Encuentros cercanos del tercer tipo (1977)

Dirigido y escrito por Steven Spielberg, este filme de ciencia ficción es considerado uno de los más importantes del género. La historia gira en torno al primer contacto entre seres humanos y una civilización extraterrestre, en un relato que mezcla misterio, emoción y asombro.

La cinta recibió ocho nominaciones al Premio Óscar y ganó dos estatuillas por Mejor Fotografía y Mejores Efectos Sonoros.

Duración: 2 horas con 17 minutos. La puedes ver en Prime Video si estas suscrito con un precio adicional de alquiler de 50 pesos o comprada por 99.49 pesos.

Película de extraterrestres que no puedes perderte y dónde verlas Foto: Prime Video

E.T. el extraterrestre (1982)

Hablar de películas de extraterrestres es hablar de E.T., uno de los mayores clásicos del cine. También dirigida por Steven Spielberg, esta emotiva historia conquistó al público y ganó cuatro premios Óscar, entre ellos Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejores Efectos Sonoros y Mejores Efectos Visuales.

La trama sigue a Elliott, un niño que encuentra a un pequeño extraterrestre perdido y decide ayudarlo a regresar a su planeta, mientras nace una entrañable amistad.

Duración: 2 horas. La puedes ver en Prime Video si estas suscrito con un precio adicional de alquiler de 49 pesos o comprada por 98.99 pesos.

Película de extraterrestres que no puedes perderte y dónde verlas Foto: Prime Video

Paul (2011)

Si prefieres una combinación de ciencia ficción y comedia, Paul es una excelente opción. Dirigida por Greg Mottola, la película sigue la aventura de dos amigos fanáticos de los ovnis que, durante un viaje por Estados Unidos, conocen a un extraterrestre llamado Paul, quien cambiará por completo sus planes.

El reparto incluye a Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen, Kristen Wiig, Jason Bateman y Sigourney Weaver.

Duración: 1 hora con 44 minutos y la puedes ver en Netflix.

Película de extraterrestres que no puedes perderte y dónde verlas Foto: Netflix

El destino de Júpiter (2015)

Esta película de ciencia ficción, dirigida por Lana y Lilly Wachowski, presenta una historia llena de acción, aventuras y mundos futuristas.

La protagonista, Júpiter Jones, descubre que es la heredera de una poderosa dinastía alienígena, lo que cambia por completo el rumbo de su vida y la convierte en pieza clave para el destino del universo.

El elenco está conformado por Mila Kunis, Channing Tatum, Eddie Redmayne, Douglas Booth y Sean Bean.

Duración: 2 horas con 7 minutos y se puede ver en Prime.

Película de extraterrestres que no puedes perderte y dónde verlas Foto: Prime Video

Elio (2026)

Para quienes buscan una opción familiar, Elio es una de las películas animadas más recientes sobre extraterrestres. Es una excelente alternativa para disfrutar con los más pequeños de la casa.

La historia sigue a Elio, un niño de 11 años apasionado por el universo que, de forma inesperada, es transportado a una organización interplanetaria donde conoce a Glordon y vive una aventura llena de humor, amistad y descubrimientos.

Duración: 1 hora con 37 minutos y se puede ver en Disney.

Película de extraterrestres que no puedes perderte y dónde verlas Foto: Disney

Ya sea que prefieras los clásicos del cine, las historias llenas de acción o una aventura animada para compartir en familia, estas películas de extraterrestres ofrecen opciones para todos los gustos.

Desde el inolvidable E.T. hasta la divertida propuesta de Paul o la reciente Elio, todas invitan a imaginar cómo sería un encuentro con vida más allá de nuestro planeta.