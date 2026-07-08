Pedro Sola desata indignación: animalistas piden sanción por incitar a violencia contra perritos

Pedro Sola se encuentra en el centro de la controversia luego de que organizaciones dedicadas a la protección animal solicitaran que el conductor sea sancionado por las declaraciones que hizo durante una emisión de Ventaneando.

Sus comentarios sobre los perros y sus dueños provocaron una ola de críticas en redes sociales y llevaron a asociaciones civiles a exigir acciones por parte de la televisora en la que trabaja.

Foto: @tiopedritosola

Organizaciones exigen consecuencias por las declaraciones de Pedro Sola

Después de que el video comenzara a viralizarse, diversas agrupaciones defensoras de los animales manifestaron su rechazo a las palabras del presentador. Entre ellas se encuentra Peludos Desamparados, un albergue independiente del Estado de México dedicado al rescate y rehabilitación de perros víctimas de abandono y maltrato.

A través de su cuenta de X, la organización pidió que el conductor reciba una sanción. Además, solicitó que se le imparta un curso de sensibilización sobre bienestar animal.

Por su parte, la organización Cuenta Conmigo también condenó lo ocurrido y señaló que este tipo de mensajes no deben minimizarse.

"¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar! Repudiamos los comentarios hechos por Pedro Sola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría ‘envenenar perros’. Los animales merecen respeto y protección en todo momento".

Orlando Alemán, quien se dedica a rescatar perritos también mostró su molestia por las declaraciones hechas por el conductor de Ventaneando.

¿Qué dijo Pedro Sola?

La polémica comenzó durante una conversación en Ventaneando, cuando el conductor compartió su postura sobre el aumento de establecimientos pet-friendly y la costumbre de algunas personas de tratar a sus perros como integrantes de la familia.

"Ahorita Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada".

Pedro Sola, conductor. Especial

Más adelante, aunque aclaró que no hablaba de forma literal, continuó criticando a quienes llevan a sus mascotas a distintos lugares.

"¿Cómo llegamos a eso? Son absurdos", comentó al referirse a quienes consideran a sus perros como parte de la familia.

Durante la conversación, Mónica Castañeda respondió de inmediato: