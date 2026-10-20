Paulina Mercado: "Somos libres de amar y de decir lo que pensamos"

“Cuando inició Grupo Imagen hace 10 años, su logo era y sigue siendo ‘Somos libres de expresar nuestras ideas’, somos libres de amar, somos libres de decir. Imagen ha sido una casa de la que estoy orgullosa de pertenecer, soy muy feliz de ser parte del primer capítulo de Sale el sol y siempre me han dado libertad a mí y a todos para ser como somos, para expresar lo que sentimos, para poder decir lo que pensamos y eso es un regalo, es lo que más le agradezco a esta empresa”, expresó Paulina Mercado en entrevista con Excélsior, una de las conductoras más emblemáticas y queridas de la televisión mexicana, reconocida principalmente por ser parte del elenco estelar de Sale el Sol.

Entrevistada en uno de los camerinos de Sale el Sol, la conductora nos recibió con esa alegría, simpatía y la buena vibra que la caracteriza para platicar con gran emoción su sentir de cumplir 10 años en Sale el Sol y ser uno de los programas que todas las mañanas acompañan a las familias, a las mujeres y a los hombres en su día a día.

Para Mercado, el programa ha sido un parteaguas, en el que ha pasado la mejor experiencia de toda su vida y en el que encontró a una familia amorosa que se han acompañado en las buenas, en las malas y en la regulares, y que también le ha dejado mucho aprendizaje.

Soy una de las iniciadoras de Sale el Sol y he visto pasar a muchos compañeros y eso para mí ha sido complicado porque de pronto conoces a alguien y lo abrazas, te la pasas increíble y de pronto se tiene que ir, han sido muchas bienvenidas, despedidas, pero también historias compartidas que se guardan en el alma y quedarán por siempre como Luz María Zetina, Roberto Carlo, Carlos Arenas, Mauricio Barcelata, Mimí, quien estuvo una temporada, han sido tantas personas que desfilaron en Sale el Sol y hoy se han convertido en mi familia.

“Pero hay una de las despedidas más dolorosas de mi vida, la partida de Talina Fernández, quien fue la persona más divertida, pero al mismo tiempo más inteligente, con más sabiduría que he conocido y que aparte hicimos una amistad muy profunda y no ha sido fácil desprenderme de sus recuerdos y de otros grandes compañeros como lo fue ella”, compartió.

Paulina Mercado subrayó que siempre admiraré a Imagen Televisión, a Sale el Sol, “a Alejandra Luck, mi productora, porque siempre hemos peleado que los contenidos sean diferentes y eso es lo que se atrevió a hacer Imagen Televisión en Sale el Sol, en donde acompañamos a todas las mujeres que nos ven en las mañanas y en quienes queremos dejar un granito de arena con un programa que divierte, informa, que entretiene, pero que también tiene la responsabilidad de ayudar al otro y ése es el secreto de que la gente tenga tanta empatía por Sale el Sol, porque alcanzamos a ver las necesidades de los otros y es un programa que ha dado mucho acompañamiento y por eso me siento tan orgullosa de estar aquí”, dijo.

“Mi felicidad viene empezando porque en Imagen Televisión siento que he construido una familia y no estoy siendo cursi, sino muy sincera”, Paulina Mercado, conductora de Sale el Sol. Fotos: Elizabeth Velázquez

La conductora expresó que de sus mayores retos ha sido ir venir al foro de Sale el Sol, “con el corazón roto, haber llorado toda la noche con un hijo en el hospital, con una mamá enferma, con una relación que tronó y aun así el show debe continuar, porque tienes que entregar todo lo mejor de ti, darle tu mejor cara al televidente y terminando el programa vuelves a tu realidad y a llorar, eso para mí es el mayor reto, ofrecer lo mejor de mí a pesar de estar pasando un momento complicado.”

Finalmente, agradeció a Grupo Imagen por todo el apoyo y la confianza, “porque cuando alguien confía en ti, pone en tus manos una responsabilidad enorme. Muchas gracias a Olegario Vázquez Aldir, al ingeniero Ernesto Rivera, a todas las personas que han creído en mí, Alejandra Luck, a todos mis compañeros, a mis amigos de producción, las personas que están aquí, a las que estuvieron y a las personas que van a estar, muchas gracias por ser”.

Sale el Sol ha abordado temáticas que van desde consejos de salud, cocina, belleza y estilo de vida, hasta horóscopos y entrevistas.

El elenco de presentadores está compuesto por Paulina Mercado, Mauricio Mancera, Gaby Ramírez, Kati Zaragoza, el doctor Pepe Bandera y Beibi Benítez. También cuenta con Pájaros en el Alambre, la sección insignia de espectáculos y farándula que está encabezada por Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro. Sale el Sol ha contado con invitados como Gloria Gaynor, la histórica actuación de Morrissey, Paris Hilton y Eugenio Derbez, entre otros.