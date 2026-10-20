Eduardo Videgaray: 10 años riendo con su bestie y el amor de su vida en Imagen Televisión

Eduardo Videgaray es de esas figuras que viven en la memoria colectiva, ya sea por su voz en radio o por su presencia en la televisión, donde tiene 26 años trabajando en diferentes empresas. Pero es en Imagen Televisión donde ha encontrado más que un lugar de trabajo.

¡Qué importa!, el programa de sátira política que encabeza junto a José Ramón San Cristóbal y Sofía Rivera Torres, es el proyecto más longevo que tiene en su historial: 10 años al aire.

Muy contento. 10 años de Imagen, jamás lo pensé. Digo, llevo toda mi vida trabajando en tele y ningún programa, jamás, en los que yo haya participado, había durado tanto tiempo, o sea, éste es mi récord de longevidad, 10 años... y los que faltan”, compartió Eduardo con Excélsior en el set de ¡Qué importa!, minutos antes de comenzar a grabar.

Todos los días, de lunes a viernes en punto de las 23:10 horas, Eduardo, El Estaca y Sofía se reúnen en el set del Foro 3 de Imagen Televisión para contar las noticias más actuales con su propio estilo… ése que es el sello de la casa: la irreverencia.

“Yo no sé si sea irreverencia o inmadurez, pero la línea editorial de nuestro programa es muy clara, sólo ponemos lo que nos da risa, lo que nos hace gracia. Si a veces cae en lo irreverente, pues ni modo, si a veces a alguien le molesta, pues también ni modo, ¿no?, así son los tiempos en los que vivimos. Y pues tratamos que antes de cualquier otra cosa, divertirnos nosotros, porque si nosotros nos divertimos, pues el público no se va a divertir”, dijo.

Y es en ese tono donde señalan las problemáticas que vive el país, sin importar si incomodan o no, porque eso es justo parte de lo que a Videgaray le gusta más de la empresa: la libertad que tienen en su programa.

“Hay muchas cosas que me encantan de trabajar aquí en Imagen Televisión. La primera es que no nos están molestando con nada, nos dejan hacer lo que queramos. Tenemos libertad, tenemos un gran equipo, tenemos mucho apoyo, me gusta toda la gente con la que trabajo. El equipo creativo del programa es sensacional, de verdad, es pura carcajada todos los días y me encanta esta posibilidad de hacer crítica política, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo, en donde yo creo que es indispensable para una democracia sana que se pueda tratar a los políticos como lo que son, seres humanos.

No son nada superior a nosotros, son uno de nosotros, están trabajando para el bien de todos. Entonces, cuando la riegan y cuando hacen cosas malas o cosas que nos preocupan, nos sacan de onda, pues, podernos pitorrear un poco de ellos, creo que es lo más sano que puede existir en una democracia”, apuntó Eduardo.

El conductor contó cómo conoció al amor de su vida en Imagen Televisión. Facebook

LA MULTIPLICIDAD DE ¡QUE IMPORTA!

¡Qué importa! ha sido la puerta para muchas otras cosas. Eduardo Videgaray ha conducido –junto a Sofía Rivera Torres– Miss Universe, y tuvieron la oportunidad de ver ganar a la mexicana Fátima Bosch.

“Fue un gran privilegio porque nos tocó narrar a Sofía y a mí el triunfo de Fátima Bosch, que bueno, creo yo que es la mejor reina de belleza que ha tenido México, muy abusada, pero más allá, o sea, estrictamente en el tema de la belleza, yo creo que era la gran ganadora. Fue muy polémico por muchas razones políticas y demás, pero creo que fue un gran momento para México, un gran triunfo. Lo vio todo el país esa transmisión, nos fue muy bien y salimos muy contentos”, explicó.

Lo más reciente fue La Delantera, el programa especial que Imagen Televisión realizó con motivo del Mundial.

“Eso es algo que me ha gustado mucho trabajar aquí también cuando llegan los mundiales, cuando llegan las Olimpiadas que hemos podido trabajar primero con Javier Alarcón, con Pablo y ahora lo pudimos hacer con Alberto Latti, con Félix Fernández, con Paty Cantú, o sea, fue una revoltura sensacional y aquí nos apoyaron con todo y estamos muy contentos del resultado. La verdad nos fue muy bien con ese programa, así que pues puras alegrías las que hemos tenido aquí en Imagen Televisión”, señaló.

Pocos se han molestado con su humor en ¡Qué importa! Facebook

EXPERTOS EN SACAR ÁMPULA

A lo largo de 10 años Eduardo, José Ramón y Sofía no han dejado títere con cabeza. No importa si son personajes de la vida política, el deporte o el entretenimiento, todos los que han pasado por su espacio han dado algo de qué hablar, y no todos lo han tomado de la mejor forma, sin embargo, específicamente en el ámbito político, la crítica es parte de ese trabajo.

“Ha habido gente que se ha molestado, que no le cae en gracia, pero han sido bien poquitos, la verdad. En el tema político, que es el más ríspido, digamos, me he encontrado con algo que me parece positivo. Los verdaderos grandes políticos, los hombres y las mujeres inteligentes no se enojan, juegan con nosotros, ¿no?, de repente me los encuentro en un restaurante, en un evento y llegan y platican o me dicen ’te pasaste con esto’, pero entienden que es parte de su chamba, que se necesita que se hable de ellos en el lenguaje del que sea.

“Dicen que no hay mala publicidad, entonces, pues aquí hemos hecho muy famoso a Noroña y a Cero Votos, y a otros, no sé cómo se sientan al respecto, pero yo pienso que un político inteligente valora y aprecia estar en boca de todos, ser parte del discurso nacional y al que no le guste, pues lo sentimos mucho. Lo que sí tratamos de que nunca sea con ánimo de ofender, nunca nos metemos con temas personales de la vida de la gente, siempre es exclusivamente por su trabajo político”, puntualizó.

EL AMOR ENTRE CRÍTICA Y RISAS

Eduardo espera poder seguir haciendo ¡Qué importa! durante mucho tiempo más, sabe que la televisión cambia, pero ha tenido la dicha de poder mantenerse en el foro con este proyecto por una década. Pero de algo que está infinitamente agradecido con el programa es con haber sido el lugar donde conoció al amor de su vida y a su hoy esposa: Sofía Rivera Torres.

Hay un punto muy importante para mí, en este programa conocí al amor de mi vida. Yo llegué aquí y de repente pusieron a Sofía, que ya la conocía muy poquito de unos años atrás, y de pronto la ponen aquí y empieza a suceder algo que, pues, es increíble, ¡ya tenemos hasta un hijo en común!, ya llevamos casi 8 años juntos. Nadie lo creía, decían ‘este güey, 23 años mayor, pues obviamente en 6 meses lo van a mandar a la goma’, yo también lo pensaba.

“Pasaron los primeros seis meses, llegó el año, y pues ¿si nos casamos? y ¿si tenemos un bebé? y ahorita estamos más felices que nunca, la verdad. Y algo que sí creo que viene en el futuro es otro hermanito, yo quiero que sea niña y que se parezca muchísimo a su mamá”, compartió el conductor.

La diferencia de edad no fue problema para Sofía y Eduardo. Él reconoce a su esposa como una diosa, y aunque es mayor que ella, encontró a su media naranja, hubo un click indudable.

“Supongo que ha de haber sido eso, porque el físico no ayuda, ¿ves?, es lo que hay, De allá sí, pero de acá para allá, ¿qué tengo que ofrecer? Ya ves que dicen que entre risa y risa… todo se desliza”, concluyó.