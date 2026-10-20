Gabriela de la Garza, una actriz fuera de serie y parte de la familia de Imagen Televisión

Teniendo como consigna el generar contenidos que reflejaran a una sociedad real, Imagen Televisión se dio a la tarea de darle forma a proyectos y series con las cuales el público conectara desde el capítulo uno. Fue así que arrancó su programación con Vuelve temprano, serie protagonizada por Gabriela de la Garza que se centraba en la periodista Clara Zavaleta, una mujer que, tras no creer la versión que le dan las autoridades, se da a la tarea de investigar la verdad detrás de la muerte de su hijo.

“Con Grupo Imagen me tocó ser pionera y de hecho en dos ocasiones, pues no sólo con Vuelve temprano, sino también cuando inauguró Cadenatres con Las Aparicio. La verdad es que me siento muy afortunada por eso, por llevar a la pantalla, a la televisión abierta, historias diferentes, de calidad, que el público, a pesar de los años, aún recuerda. Haber sido parte de Grupo Imagen representó un antes y un después en mi carrera y siempre me sentí muy a gusto con el trato, con esta sensación familiar que se hizo no sólo de la televisora, sino de Excélsior, de todas las ramificaciones que tiene Grupo Imagen. Así que estoy muy contenta y muy orgullosa de ser parte de esa historia”, contó De la Garza en entrevista con Excélsior.

La actriz rememoró cómo hace diez años Imagen Televisión, que arrancó el departamento de contenidos de ficción con la transmisión de Vuelve temprano, puso sobre la mesa un tema que tiene hoy en día un peso sumamente importante: el de las madres buscadoras que quieren saber la verdad sobre lo que les sucedió a sus hijos.

“Acabo de terminar una película (La cueva, de Rodrigo Arnaz) hace 10 días, en donde tuve la fortuna de trabajar con un equipo increíble y mi maquillista justamente fue una madre buscadora. Ella tuvo la fortuna de encontrar a su hija, pero la desaparecieron dos veces, o sea no una, dos veces. Ella estuvo años buscándola y justamente me platicaba todo este viacrucis, de cómo es llegar a las instituciones, de cómo te tratan, de toda la burocracia, la corrupción que hay que seguir”, contó.

“Entonces aquí no importa el nivel que tengas socio-económico o qué tan conocida puedas llegar a ser, como por ejemplo el personaje que yo hice en Vuelve temprano. Siempre hay que estar luchando a contracorriente para encontrar a los hijos y ésa es una realidad tremenda que tenemos en nuestro país, que es frustrante y que además provoca un enojo terrible. Es una realidad que a pesar de que han pasado 10 años seguimos hablando de lo mismo, es más presente y cada vez se incrementa más el problema”, reflexionó De la Garza, nieta del actor del Cine de Oro Manuel Tamés Régulo.

Aunque ya pasaron diez años del estreno de Vuelve temprano, la actriz que hace unos días festejó su cumpleaños 50, recuerda a la perfección qué fue lo que pasó por su mente la primera vez que leyó el guion de la serie que completaba su elenco con Rubén Zamora, Mario Cimarro, Sara Corrales, Carlos Ferro, Cristina Rodlo, Julia Urbini y Daniel Barona.

Me acuerdo que sentí que era una gran responsabilidad, que era un reto enorme. Me acuerdo específicamente de la escena donde ella se entera de que su hijo tuvo este accidente y muere, que es precisamente cuando ella está al aire. A ella le toca ver la noticia cuando ella está al aire sin saber que es su hijo. Entonces recuerdo que cuando leí esa escena dije: ‘¡Dios! ¿Cómo voy a hacer esto? Esa escena, me acuerdo que la sufrí desde el momento en que la leí”, contó Gabriela, rememorando al director de la serie, su gran amigo, el finado Moisés Ortiz Urquidi.

La actriz está comprometida con historias de corte social y ficción con mensajes buenos. Facebook

A una década de distancia la también fundadora de Bliss on Wheels (estudio especializado en Roller Dance) hace un balance del papel que jugó Imagen Televisión dentro de una sociedad que en su momento sólo tenía dos televisoras como opción.