¿Preparando la película de The Beatles? Captan a Paul McCartney con Paul Mescal en Londres

Paul McCartney y Paul Mescal fueron vistos recientemente en Londres mientras participaban en lo que parece ser la grabación de un nuevo proyecto. Las imágenes de ambos comenzaron a circular después de que fotógrafos los captaran el sábado 7 de marzo en los alrededores de un conocido café de la ciudad.

Aunque todavía no hay información oficial sobre el proyecto, la aparición conjunta del músico británico y del actor ha despertado interés entre los seguidores de The Beatles y del cine.

Las fotografías que se difundieron muestran a ambos recorriendo una zona cercana al Regency Cafe, un establecimiento popular en Londres. En el exterior del lugar se podía ver un letrero que decía: “Café cerrado. No entrar”.

A pesar de ello, McCartney y Mescal fueron captados saliendo del sitio y caminando por la cuadra del restaurante, lo que ha llevado a pensar que el lugar habría sido utilizado como locación para la filmación de algunas escenas.

Foto: Instagram paulmescalpics

Así fueron vistos Paul McCartney y Paul Mescal en Londres

Durante la grabación, el legendario músico de 83 años llevaba un atuendo sencillo compuesto por pantalones negros, una chaqueta a rayas en color azul marino y una camiseta del mismo tono, además de zapatos azul oscuro. Por su parte, el actor irlandés de 30 años vestía un estilo más casual con jeans de mezclilla azul, una chaqueta de mezclilla y una camiseta blanca con estampado, acompañada de botas marrones.

En algunas de las imágenes también se observa a Mescal sosteniendo un paraguas para cubrirse junto a McCartney mientras aparentemente llovía. Ambos caminaban por la zona de manera relajada, lo que sugiere que se trataba de una jornada de filmación más que de un encuentro casual.

El encuentro ocurre tras el estreno del documental sobre Paul McCartney

La aparición de ambos también se da después de que Paul Mescal acompañara a Paul McCartney en una proyección especial de un documental centrado en la vida del músico durante la década de los años 70. El proyecto lleva por título Man on the Run y fue dirigido por Morgan Neville.

El mes pasado, Paul Mescal acudió junto a su novia, la cantante Gracie Abrams, a una proyección del documental realizada en Londres. La película se estrenó en la plataforma Amazon Prime el 27 de febrero y explora una etapa importante de la vida del ex Beatle después de la separación de la banda.

Este acercamiento entre el actor y el músico también está relacionado con un ambicioso proyecto cinematográfico que actualmente se encuentra en producción.

La película sobre The Beatles en la que participa Paul Mescal

La amistad entre McCartney y Mescal ha crecido mientras el actor se prepara para interpretar al legendario músico en una nueva producción dirigida por Sam Mendes. El proyecto lleva por título The Beatles: A Four-Film Cinematic Event y consistirá en cuatro películas conectadas entre sí, cada una enfocada en uno de los integrantes de la famosa banda británica.

Las primeras postales fueron compartidas por el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), cofundado por Paul McCartney. IG @lipaliverpool

Las películas están siendo financiadas y distribuidas por Sony Pictures, mientras que los guiones corren a cargo de Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne. Este ambicioso plan cinematográfico marca un hecho histórico, ya que es la primera vez que The Beatles y Apple Corps Ltd. autorizan oficialmente el uso de las historias de vida y la música del grupo para una película con guion.

El elenco que dará vida a los integrantes de The Beatles

El reparto que interpretará a los llamados “Fab Four” incluye a varios actores que han ganado notoriedad en los últimos años. Paul Mescal dará vida a Paul McCartney, mientras que Harris Dickinson interpretará a John Lennon. Por su parte, Joseph Quinn asumirá el papel de George Harrison y Barry Keoghan representará a Ringo Starr.

Las biopics de The Beatles revelan el look de Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan. Especial

Actualmente, las películas se encuentran en producción en el Reino Unido. A principios de febrero comenzaron a circular las primeras imágenes del rodaje, donde el equipo recreó uno de los momentos más recordados de la historia del grupo: la llegada de The Beatles al Plaza Hotel de Nueva York en 1964, durante el auge de la llamada Beatlemania.

Poco antes de que se filtraran esas fotografías del set, también se habían dado a conocer los primeros pósters promocionales del proyecto. En esas imágenes se podía ver a cada actor caracterizado como el integrante de la banda que interpretará, mostrando diferentes etapas de la historia del grupo.

PJG