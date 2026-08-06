Cumple MM Studio 35 años formando actores

MM Studio, la escuela privada de actuación más longeva de México, cumplió 35 años dedicada a la formación de actores de todas las edades, con una oferta académica distribuida en cuatro planteles de la Ciudad de México y el Estado de México.

La academia fue fundada en 1991 por la actriz Patricia Reyes Spíndola, quien adoptó un modelo de enseñanza basado en talleres y en la preparación continua.

“MM Studio nació de la necesidad de crear un espacio donde los actores pudieran prepararse de manera constante, porque esta profesión exige disciplina, estudio y actualización permanente”, afirmó Reyes Spíndola.

“Aceptamos alumnos desde los ocho años y no tenemos límite de edad. Nunca es tarde para comenzar en la actuación”, agregó la también directora de la escuela.

MM Studio basa su formación en talleres semestrales Foto: Especial

Actualmente, la academia cuenta con sedes en Dinamarca, Lomas, Satélite e Interlomas, donde imparte cursos para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Su oferta incluye actuación teatral, preparación frente a cámara, televisión, conducción, producción audiovisual, canto, danza y teatro musical.

A diferencia de una licenciatura tradicional, MM Studio basa su formación en talleres semestrales, lo que permite a los alumnos combinar disciplinas y estudiar con distintos profesores.

Las sedes de Dinamarca y Satélite también aparecen registradas como centros de educación artística en el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura federal.

Para 2026, la escuela mantiene cursos regulares y programas de verano, además de talleres relacionados con nuevos formatos audiovisuales y contenidos para plataformas digitales.

“Después de 35 años, nuestro compromiso sigue siendo acompañar a cada alumno en la búsqueda de su propia voz y darle herramientas para responder a las nuevas exigencias del teatro, el cine, la televisión y las plataformas digitales”, señaló la actriz.