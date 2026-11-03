¿Qué dijo Timbiriche sobre su serie? El grupo agradece el apoyo de sus fans

La serie de Timbiriche se convirtió en uno de los estrenos más esperados por los fans del grupo; sin embargo, su historia también generó polémica. Ahora, los exintegrantes de la agrupación se pronunciaron sobre la producción y compartieron su postura ante la manera en que fueron retratados.

Hasta el momento, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha se habían mantenido al margen de las declaraciones sobre el tema, luego de su última publicación el 6 de octubre.

Timbiriche lanza comunicado sobre su serie

A través de un comunicado publicado en redes sociales, los integrantes expresaron en conjunto su opinión sobre la serie de ocho capítulos.

“Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones. Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo Timbiriche, un grupo entrañable— para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable”.

Timbiriche agradece el apoyo y la sensibilidad de sus fans

En el mismo mensaje, los exintegrantes también hablaron sobre la respuesta de su público y agradecieron a quienes separaron la ficción, sin dejar de lado la sensibilidad ante los temas abordados en la producción.

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien los vivió. Celebramos que buena parte de la conversación pública haya demostrado más sensibilidad y altura moral. Agradecemos profundamente a quienes supieron distinguir entre la ficción y nuestras vidas, acompañándonos con solidaridad”.

Fans de Timbiriche reaccionan al comunicado

El mensaje, firmado por los mismos integrantes que el anterior, acumuló más de dos mil reacciones y alrededor de un centenar de comentarios de sus seguidores.

Entre las respuestas, varios fans expresaron su respaldo a la agrupación e incluso aprovecharon para pedir un reencuentro, demostrando que el cariño por Timbiriche sigue presente entre distintas generaciones.

Diego, Alix, Benny, Mariana, Benny y Sasha en el zócalo capitalino (14 de noviembre del 2017). Foto: Cuartoscuro.com / Armando Monroy

Por ahora, el comunicado concluye con una muestra de agradecimiento y cariño hacia su público. Además, los integrantes recordaron que en 2027 celebrarán 45 años de historia.