José Eduardo Derbez habla de cómo será su trato con Paola Dalay tras separación; "Jamás voy a hablar mal de ella"

José Eduardo Derbez y Paola Dalay este 1 de noviembre confirmaron por medio de un video su separación, la cual se había especulado desde hace unos meses, sin embargo, los famosos no habían hecho alguna declaración al respecto.

Ahora que se sabe que llevan alrededor de cinco meses separados y que no habían hecho pública su separación por motivos de trabajo de José Eduardo, ahora es el actor quien, por medio del podcast de Mauricio Barrientos, mejor conocido como ‘El diablito’, habló de la madre de su hija.

IG jose_eduardo92

José Eduardo Derbez habla de Paola Dalay tras su separación

En el podcast, José Eduardo Derbez habló de su separación de Paola Dalay y aprovechó para mencionar cómo será ahora el trato con la madre de su hija Tessa, quien en junio cumplió 2 años.

El actor mencionó que, en un caso hipotético en el que Paola Dalay y en él en el futuro lleguen a malos términos, no sería capaz de hablar mal de ella, ya que le dio a su hija Tessa y durante el tiempo que estuvieron juntos fue feliz.

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“Así ella me haga lo que me haga, jamás en la vida voy a hablar mal de ella. Para empezar, me dio lo más bonito que tengo en la vida que es mi hija y me dio siete años maravillosos, muy bonitos”.

El hijo de Eugenio Derbez también señaló que sería incapaz de hacerle algún daño a Paola Dalay o a su hija, por si fuera poco, recordó que no quiere pasar por lo mismo que él vivió cuando era niño con la separación entre Victoria Ruffo y su papá.

“No me atrevería a hablar mal de ella y hacerle daño a la mamá de mi hija en ningún sentido y menos a mi hija, porque yo vengo de una familia que se rompió”.

Por otra parte, dejó ver que en un futuro podría convivir en fechas importantes, como la Navidad, con Paola Dalay y su nueva pareja, cuando llegue el momento.

“O sea, si ella empieza a salir con alguien o yo con alguien después, pero por ejemplo, supongamos que los dos… hasta la Navidad la puedes pasar también con ella, ¿me entiendes?”.

Paola Dalay admite que está conociendo a alguien tras su separación

Cabe mencionar que en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay reveló que está saliendo con el futbolista César Romo, con quien fue vista en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

La influencer destacó que por ahora ella y el futbolista se están conociendo, pero no son novios. Además, explicó que empezó a salir con César Romo cuando ya había terminado su relación con José Eduardo Derbez.