Actriz de telenovelas lamenta falta de trabajo a actores rubios: “Se da más foco a rasgos mexicanos”

La actriz Cecilia Gabriela, reconocida por telenovelas como “La madrastra” y “Vivo por Elena”, lamentó los cambios en la industria del entretenimiento, especialmente por la actual falta de trabajo que enfrentan, a su parecer, los actores rubios.

En 2023, la reconocida actriz ya se había referido al tema mencionando las dificultades que tenía para encontrar trabajo por ser “güerita ojo claro”; ahora, en una entrevista con medios, volvió a retomar su declaración que no ha cambiado desde ese entonces.

Cecilia Gabriela lamenta falta de trabajo para actores rubios

Actriz Cecilia Gabriela. @ceciliagabrielaoficial

Durante una plática con la prensa, que fue difundida por El Junket, la famosa aseguró que las fórmulas tradicionales de las telenovelas han cambiado, pues ahora hay más oportunidades para otros perfiles y se deja fuera a actores que antes eran recurrentes en melodramas.

La fórmula del melodrama desde los ochenta era: los ricos son blanquitos y los pobres no”, comentó.

En esta línea, la actriz consideró que las producciones actuales apuestan ahora por los rasgos mexicanos y latinos, lo que considera positivo, pero al mismo tiempo eso causa que se reduzcan las opciones laborales para las personas que no tienen ese perfil.

Ahora se le ha dado más foco al perfil y a los rasgos mexicanos. Está perfecto, a mí me encanta, pero eso nos deja a nosotros sin trabajo”, dijo entre risas.

En esta línea, también enfatizó que ese no es el único factor que interfiere para conseguir proyectos en la actualidad, sino que además hay otro cruel escenario que recae en el número limitado de personajes femeninos.

Transición a la era digital

Otra de las cosas que dijo preocuparle a la actriz, fue la transición a la era digital, que también ha pegado a los actores.

No nos gusta, no es algo que nos encante, pero yo siempre digo: es actualización, así se está manejando ahora”, refirió.

Aunque dijo que era parte de la evolución, Cecilia cuestionó que algunas producciones consideren el número de seguidores para contratar a un actor.

Esto, surgió a raíz del caso de Omar Fierro, quien recientemente declaró sobre este requisito.

Por su parte, la actriz dijo que no ha enfrentado de manera directa una condición de se tipo, pero lamentó lo ocurrido con Fierro.

No, no me ha tocado. Lamento que le haya sucedido a él, pero como él dice, él se había dedicado a actuar, no a estar metido en el teléfono”.

Para ella, dijo, la promoción de una producción debería corresponder a las áreas de publicidad y mercadotecnia, no a los integrantes del elenco, por lo que consideró que la exigencia de la era digital modifica las responsabilidades que antes tenían otras áreas.

Volvamos a lo de antes y que cada quien tenga una fuente de trabajo y que cada quien, zapatero a tus zapatos, haga lo que sabe hacer”, planteó.

Hablando de esa transición, Cecilia Gabriela reconoció el caso de Erika Buenfil, quien logró una amplia presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, durante la pandemia, pero sostuvo que no todos los actores cuentan con las mismas herramientas o habilidades para replicar ese resultado.

Fue una fortuna que le haya sucedido eso porque le pasó en la pandemia. Pero es la única. Somos miles de actores y actrices que no”, afirmó.

En cuanto a las oportunidades para los influencers en telenovelas, conducción y otras áreas de la industria del entretenimiento, la actriz resaltó que, si bien, se les debe dar una oportunidad, no tienen la experiencia comparada con la formación de actores que suman décadas de trayectoria:

Que se les dé oportunidad, pero al final del día un influencer no puede competir con actores como de mi generación, que llevamos cuarenta y tres años en el medio”.

Cecilia Gabriela, reconocida actriz de telenovelas

Actriz Cecilia Gabriela. @ceciliagabrielaoficial

Cecilia Gabriela Vera Sandoval es una actriz mexicana nacida el 9 de enero de 1962. Cuenta con una amplia trayectoria artística de más de cuatro décadas en televisión, cine y teatro, aunque ha destacado principalmente por sus participaciones en telenovelas. A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad al interpretar personajes de diferentes personalidades y características.

En el ámbito personal, estuvo casada con el actor Marco Uriel, con quien tuvo una hija llamada Regina. Su carrera dentro de la televisión mexicana le ha permitido trabajar en numerosas producciones y compartir créditos con reconocidos actores y actrices.

Entre sus telenovelas más conocidas se encuentran:

El pecado de Oyuki (1988)

Valeria y Maximiliano (1991)

Vivo por Elena (1998)

La madrastra (2005 y 2022)

Mañana es para siempre (2008)

Juro que te amo (2008)

Mentir para vivir (2013)

A que no me dejas (2015)

Mi marido tiene familia (2017)

Papás por conveniencia (2024)

Cecilia Gabriela se ha consolidado como una actriz reconocida dentro del medio artístico mexicano. Su participación en numerosas producciones y su capacidad para dar vida a personajes diversos la han convertido en un rostro familiar para el público que sigue las telenovelas mexicanas.