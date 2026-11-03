Paola Dalay aclara con quién vivirá su hija Tessa tras separarse de José Eduardo Derbez

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay abrió una nueva etapa para ambos, pero también dejó dudas sobre los acuerdos familiares que seguirán después de su ruptura, especialmente en lo relacionado con su hija Tessa.

Luego de confirmar el fin de su relación, la expareja comenzó a compartir algunos detalles sobre la manera en que organizará la crianza de la pequeña de dos años.

Fue Paola Dalay quien explicó públicamente con quién vivirá Tessa, cómo se están organizando actualmente y qué ocurrirá con la convivencia entre la niña y su papá.

¿Con quién se quedará Tessa tras la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay explicó que su hija vivirá con ella una vez que termine de preparar el departamento al que se mudó hace algunos meses.

Sin embargo, mientras concluye los pendientes relacionados con su nueva vivienda, Tessa permanece en casa de José Eduardo Derbez, quien se encarga de cuidarla durante este periodo.

La influencer señaló que la decisión responde a una cuestión práctica, pues quiere asegurarse de que el lugar esté completamente acondicionado antes de que su hija se instale con ella.

“Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo porque como yo me estoy cambiando de departamento, es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue Tessa, pero en cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, explicó.

De esta manera, la pequeña continuará temporalmente con su padre, aunque el acuerdo contempla que posteriormente se mude al departamento de Paola.

La creadora de contenido no especificó cuánto tiempo necesita para terminar de organizar su vivienda ni estableció una fecha para realizar el cambio.

José Eduardo Derbez cuida temporalmente a su hija Tessa mientras Paola Dalay termina de acondicionar su nuevo departamento. IG jose_eduardo92

Paola Dalay aclara si José Eduardo Derbez quiere quitarle la custodia de Tessa

Uno de los rumores que surgieron después de la separación fue que José Eduardo Derbez podría intentar quedarse con la custodia de su hija, debido a que actualmente la menor vive con él.

Ante estos comentarios, Paola Dalay aseguró que no existe ningún conflicto entre ellos y rechazó las versiones que apuntaban a una posible disputa legal.

“José Eduardo no me la va a quitar, porque he visto comentarios ahí de que José Eduardo me la va a quitar y no, no me la va a quitar”, declaró.

La influencer explicó que la estancia de Tessa con su papá no significa que ella haya dejado de participar en su crianza ni que exista algún desacuerdo sobre dónde vivirá la niña.

También aclaró que mantiene contacto constante con su hija, a pesar de que actualmente no comparten el mismo domicilio.

“Tessa está en casa de José Eduardo en lo que termino de tener el departamento 100 por ciento para ella. Pero la veo diario, estoy con ella un buen rato. No es como que no la vea”, señaló.

Paola Dalay aseguró que ve diariamente a su hija Tessa, quien permanece con José Eduardo Derbez mientras termina su mudanza. IG paodalay_2203

José Eduardo Derbez confirma cómo se organiza con Paola Dalay para cuidar a su hija

Por su parte, José Eduardo Derbez confirmó en una entrevista con el programa Ventaneando que actualmente se encuentra al cuidado de la pequeña.

“Estoy aquí con mi hija”, expresó el actor al referirse a la situación familiar que atraviesa después de terminar su relación con Paola Dalay.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aseguró que continuará cumpliendo con sus responsabilidades como padre y coincidió con su expareja en que ambos mantienen una convivencia constante con Tessa.

De acuerdo con sus declaraciones, no han tenido dificultades importantes para organizarse y procurar que la niña pase tiempo con los dos.

El actor también habló sobre la relación que mantiene con Paola después de su separación y aseguró que todavía existe una amistad entre ellos.

“Estamos muy bien y aparte somos muy amigos y nos llevamos muy bien”, comentó durante una entrevista con El Junket.

Aunque ambos han compartido detalles sobre su organización familiar, no han precisado si establecerán horarios específicos para las visitas una vez que Tessa se instale en el nuevo departamento de su mamá.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay mantienen una relación amistosa tras su separación y acordaron cómo organizar la crianza de Tessa. IG jose_eduardo92

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación después de ser padres

La ruptura se hizo pública el 1 de noviembre de 2026, cuando José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video en redes sociales para informar que habían decidido terminar su relación.

En el mensaje, ambos explicaron que la separación ocurrió de común acuerdo y que su intención era mantener una relación respetuosa por el bienestar de su hija.

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobretodo por nuestra hija”, expresó José Eduardo durante el anuncio.

El actor también dejó claro que, aunque su relación sentimental había terminado, el vínculo familiar continuaría debido a la responsabilidad que comparten como padres.

“Lo más importante en todo esto es por nuestra hija Tessa, a la cual amamos profundamente los dos y por la cual siempre vamos a estar unidos”, agregó.

La expareja había compartido públicamente diferentes momentos de su relación, especialmente durante el embarazo de Paola y después del nacimiento de Tessa.

La pequeña nació en 2024 y se convirtió en la primera hija del actor, quien desde entonces ha hablado en distintas entrevistas sobre su experiencia con la paternidad.