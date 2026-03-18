¡Val Kilmer regresa al cine!.. Con inteligencia artificial; así será su participación

Val Kilmer volverá a la pantalla grande de una forma poco convencional. A pesar de no haber podido filmar escenas antes de su fallecimiento en 2025, el intérprete formará parte de la película Tan profundo como la tumba mediante el uso de Inteligencia Artificial generativa.

El proyecto, dirigido por Coerte Voorhees, generó atención por el uso de tecnología para recrear la imagen y voz del actor, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites éticos en la industria cinematográfica.

Un papel que no pudo filmar

Kilmer había sido elegido para interpretar al Padre Fintan, un sacerdote con raíces espirituales vinculadas a comunidades nativas americanas; sin embargo, su estado de salud —marcado por complicaciones derivadas de un cáncer de garganta— le impidió participar en el rodaje.

De acuerdo con el director, el personaje estaba pensado específicamente para el actor, tanto por su perfil como por su conexión personal con el suroeste de Estados Unidos.

Ante la imposibilidad de grabar sus escenas, la producción enfrentó el dilema de eliminar al personaje o buscar alternativas para integrarlo en la historia.

La decisión de usar IA

La solución llegó a través de herramientas de inteligencia artificial, que permitieron recrear digitalmente a Kilmer utilizando material de archivo, imágenes proporcionadas por su familia y registros de distintas etapas de su vida.

La producción contó con el respaldo de los herederos del actor, incluida su hija Mercedes Kilmer, quien expresó su apoyo al proyecto y aseguró que su padre tenía interés en formar parte de la película.

Además de la imagen, la voz del actor también fue reconstruida digitalmente, tomando en cuenta las afectaciones que sufrió tras una traqueotomía, lo que añadió una dimensión particular al personaje.

La historia detrás de la película

As Deep as the Grave —antes titulada El cañón de los muertos— está basada en hechos reales y sigue a los arqueólogos Ann y Earl Morris en sus exploraciones en el Cañón de Chelly, en Arizona.

La cinta cuenta con un elenco encabezado por Abigail Lawrie y Tom Felton, además de la participación de Wes Studi y Abigail Breslin.

El personaje de Kilmer, recreado con IA, aparecerá en momentos clave de la narrativa, lo que refuerza su importancia dentro de la historia.

Un debate abierto en la industria

El uso de inteligencia artificial para “revivir” actores generó posturas divididas en la industria del entretenimiento. Mientras algunos lo ven como una herramienta innovadora, otros advierten sobre posibles riesgos, como el uso indebido de la imagen o la pérdida de oportunidades laborales.

En este caso, los realizadores han señalado que el proyecto se desarrolló bajo lineamientos del sindicato de actores y con compensación para la familia del actor, buscando establecer un precedente sobre el uso responsable de esta tecnología.

Durante su vida, Kilmer ya había explorado el uso de herramientas digitales para reconstruir su voz, como ocurrió en su participación en Top Gun: Maverick, donde retomó su papel como Iceman.