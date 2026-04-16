The Doors regresa a los cines en México con versión remasterizada en 4K

El circuito de contenido alternativo de Cinépolis +QUE CINE suma un nuevo título a su cartelera especial. Se trata del reestreno de The Doors (1991), la película dirigida por Oliver Stone que retrata el ascenso de una de las bandas más influyentes del rock.

La cinta volverá a las salas mexicanas el próximo 14 de mayo de 2026, con funciones en 63 ciudades del país, mientras que la preventa de boletos estará disponible desde el 16 de abril.

El regreso coincide con el 35 aniversario del estreno original y se presenta además en un contexto reciente: a un año del fallecimiento de Val Kilmer, protagonista del filme.

Una versión restaurada con metraje adicional

Este reestreno no se limita a una proyección convencional. La película llega con una remasterización en 4K y una versión que incluye metraje adicional, lo que ofrece una nueva oportunidad para revisitar el material con mejoras visuales y narrativas.

La producción original, estrenada en 1991, se ha mantenido como una de las representaciones más conocidas de la historia de The Doors en el cine, destacando por su enfoque en la figura de su vocalista.

El retrato de una figura clave del rock

En la película, Val Kilmer interpreta a Jim Morrison, líder de la banda y una de las figuras más reconocibles del rock de los años 60.

Su actuación ha sido señalada como uno de los elementos más destacados del filme, al construir un personaje que combina elementos escénicos, poéticos y personales en torno a la figura de Morrison.

El largometraje también cuenta con la participación de:

Light My Fire

Riders on the Storm

Break On Through

A través de estos personajes, la historia explora tanto el crecimiento de la banda como su impacto en la cultura de la época.

The Doors, la película de Oliver Stone, de nuevo en cines Especial

Una banda que marcó a una generación

Más allá de la narrativa cinematográfica, la película reconstruye el contexto en el que The Doors se consolidó como un fenómeno cultural.

Con un estilo que combinaba poesía, rock y elementos performáticos, la agrupación redefinió la relación entre música y escenario. Sus presentaciones en vivo, caracterizadas por la intensidad y la teatralidad, contribuyeron a posicionarlos como una referencia dentro de la escena musical.

El repertorio incluido en el filme retoma algunos de sus temas más conocidos, entre ellos:

“Light My Fire”

“Riders on the Storm”

“Break On Through”

Estas canciones forman parte del legado que ha mantenido vigente a la banda a lo largo de las décadas.

¿Dónde se estrenará The Doors?

El reestreno de The Doors forma parte de la programación de Cinépolis +QUE CINE, una iniciativa que busca llevar contenidos especiales a la pantalla grande, incluyendo conciertos, documentales y películas con valor histórico o cultural.

La distribución del filme abarcará 63 ciudades en México, lo que amplía su alcance tanto para quienes ya conocen la película como para nuevas audiencias interesadas en este tipo de contenidos.

Un regreso con contexto histórico y técnico renovado

El retorno de The Doors a salas se presenta como una combinación de aniversario, actualización técnica y contexto reciente en torno a su protagonista. La inclusión de metraje adicional y la remasterización en 4K buscan ofrecer una versión adaptada a las condiciones actuales de exhibición.