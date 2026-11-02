Karol G llega a México: celebrará su nuevo álbum y ofrecerá seis conciertos con su Tropitour

La cantante colombiana Karol G ya se encuentra en México, donde tiene preparadas varias actividades para reencontrarse con sus fans. Además de presentar una celebración especial dedicada a su más reciente álbum, la intérprete ofrecerá seis conciertos como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

La artista arribó al país este lunes, días antes de comenzar con las presentaciones que tiene programadas en Monterrey y Ciudad de México. Su visita también contempla un encuentro especial con sus fans para compartir los detalles de su nuevo material, "No Me Arrepiento de Sentir Tanto".

Foto: Ocesa

¿Cuándo y dónde será la celebración del nuevo álbum?

El próximo 4 de noviembre, Karol encabezará un evento especial en Ciudad de México para celebrar el lanzamiento del álbum. Se tratará de una experiencia en la que la colombiana compartirá con sus seguidores las historias, sentimientos y momentos que inspiraron las canciones del disco.

Karol G durante un concierto. Foto de IG: Karol G

La actividad contará con asistentes presenciales y también podrá seguirse desde cualquier parte del mundo mediante una transmisión en TikTok LIVE, programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

A diferencia de una presentación musical convencional o de una fiesta para escuchar un disco, la cantante recorrerá cada uno de los temas en orden y hablará sobre el significado que tienen dentro de esta nueva etapa de su carrera.

Foto: Ocesa

¿Cuándo son los conciertos de Karol G en México?

Después de esta celebración, la cantante de "Si Antes Te Hubiera Conocido" comenzará su recorrido por territorio mexicano con seis fechas distribuidas en dos importantes recintos.

Estas son las presentaciones que tiene programadas:

Monterrey: 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA.

Ciudad de México: 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

Foto: Instagram karolg

¿Cuántos conciertos contempla el Tropitour de Karol G?

Viajando por el Mundo Tropitour contempla un total de 63 conciertos en distintos países, con los que la cantante busca llevar su propuesta musical a importantes escenarios de Latinoamérica y Europa.

Antes de llegar a México, la colombiana concluyó su recorrido por Norteamérica, donde consiguió vender más de un millón de entradas. Ahora, la gira continúa por Latinoamérica y posteriormente llegará a territorio europeo.

Con estos compromisos, Karol inicia noviembre con una agenda importante en México, donde combinará la celebración de su nueva música con una serie de presentaciones que forman parte de su recorrido internacional.