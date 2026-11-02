Alejandro Fernández no tiene depresión; su hijo Alex aclara cómo se encuentra emocionalmente

La situación de salud emocional de Alejandro Fernández generó inquietud después de que una entrevista con Ventaneando fuera interpretada como una posible señal de que el cantante atravesaba un episodio de depresión y ansiedad, según expresó su hijo Alex Fernández quien salió a aclarar lo sucedido.

Durante un encuentro con el mismo medio de comunicación, el cantante contó que, al ver la conversación que su papá sostuvo con el programa de espectáculos, decidió comunicarse con él para saber cómo se encontraba y ofrecerle su apoyo en caso de que estuviera pasando por un momento complicado.

Foto: Instagram alexoficial

¿Qué dijo Alex Fernández sobre la supuesta depresión de su padre?

Alex explicó que habló directamente con Alejandro Fernández después de conocer la entrevista, pues consideró importante preguntarle si necesitaba conversar sobre algún problema personal.

Según relató, su padre le aclaró que nunca había dicho que estuviera deprimido, sino que se había referido a la importancia de viajar y realizar actividades que ayuden a evitar la depresión.

Me dijo: 'No, enano, fue un malentendido. Yo no dije que yo estaba deprimido, sino dije como es importante viajar para no estar deprimido, porque cuando uno está deprimido es peligroso'", contó Alex al recordar la conversación.

De esta manera, el intérprete aseguró que las palabras de su padre fueron interpretadas de otra forma y que la entrevista dio pie a una confusión sobre su estado emocional.

Entonces se sacó un poquito de contexto. Pero sí le dije, no, cualquier cosa papá ya sabes pues que ahí estamos. O sea al final digo siempre uno pues con el que puede contar toda la vida es con la sangre, ¿no?", expresó.

Foto: Instagram alexfernandez.g

El cantante compartió que aprovechó la conversación para recordarle a su papá que podía contar con él si en algún momento necesitaba hablar o recibir apoyo.

Alex explicó que su intención no fue cuestionarlo, sino hacerle saber que estaba disponible para acompañarlo, independientemente de las circunstancias que pudieran atravesar.

Incluso, recordó que Alejandro se conmovió con sus palabras y le expresó que lo habían hecho llorar.

Y sí también me dijo, ay no, me sacaste las lágrimas enano con lo que me dijiste y todo. Y ahí fue cuando dijo, pero no estoy en depresión", relató.

Álex Fernández

El cantante también destacó la importancia del vínculo entre padres e hijos, pues considera que la familia representa una red de apoyo que permanece incluso cuando existen diferencias o desacuerdos.

Finalmente, Alex reiteró que, más allá de cualquier situación, ambos saben que pueden contar el uno con el otro y que siempre estarán dispuestos a buscar lo mejor para su familia.

#EXCLUSIVA Alex Fernández asegura que las declaraciones de su papá, Alejandro Fernández, sobre la ansiedad y depresión fueron malinterpretadas. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/Wpwfn8Sysp — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 2, 2026

En tanto, Alejandro Fernández ya había comentado en el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, que había experimentado algunos episodios de ansiedad y depresión, por los cuales recibía atención de médicos y especialistas. En aquella ocasión, destacó la importancia de tomar estos padecimientos con seriedad y recomendó buscar ayuda profesional, al señalar que se trata de problemas que no deben minimizarse.