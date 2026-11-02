Paola Dalay desata rumores de romance tras ruptura con José Eduardo Derbez: ¿quién es César Romo?

Paola Dalay se ha convertido en tema de conversación después de que ella y José Eduardo Derbez confirmaran que su historia de amor llegó a su fin después de que semanas atrás circularan rumores de una separación.

Aunque ambos decidieron hablar públicamente sobre su separación, las preguntas sobre lo que ocurrió entre ellos no han dejado de surgir. Incluso, algunas publicaciones de la influencer han llamado la atención y provocado distintas teorías entre los internautas.

Uno de los detalles que más curiosidad ha causado tiene que ver con una fotografía que Paola Dalay compartió durante un evento deportivo en la Ciudad de México, donde apareció acompañada de un hombre que no pasó desapercibido.

¿Paola Dalay tiene nuevo novio tras separarse de José Eduardo Derbez?

Las sospechas de un posible nuevo romance surgieron luego de que Paola Dalay asistiera al Gran Premio de México de Fórmula 1, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante su visita, la influencer publicó una fotografía en sus historias de Instagram en la que se le observa junto a un hombre que lleva gorra y lentes de sol, mientras la abraza por la cintura.

La imagen comenzó a circular entre los usuarios, quienes rápidamente intentaron descubrir la identidad de su acompañante. Algunos señalaron que se trata de César Romo, un futbolista mexicano que participa en la Kings League México.

Captura de pantalla

Además, el deportista compartió la misma fotografía en sus propias historias de Instagram, un detalle que aumentó las sospechas sobre la cercanía que podría existir entre ambos.

Por otra parte, la cuenta de espectáculos Reina Venenosa difundió versiones sobre un supuesto acercamiento sentimental entre la influencer y el futbolista.

Según dicha cuenta, Romo “habría sido captado en una actitud cariñosa con Paola Dalay en un evento deportivo durante este fin de semana”.

También surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que ambos llevaran algún tiempo saliendo sin hacerlo público, aunque no existen declaraciones de los involucrados que permitan confirmar esta versión. Hasta ahora, Paola Dalay no ha confirmado que César Romo sea su nuevo novio.

¿Quién es César Romo, el posible nuevo novio de Paola Dalay?

Tras la difusión de la fotografía, muchas personas comenzaron a buscar información sobre César Romo, especialmente porque su nombre no era tan conocido.

El hombre con quien relacionan sentimentalmente a Paola Dalay es un futbolista mexicano de 30 años, nacido el 17 de diciembre de 1995.

Actualmente juega como defensa en Raniza FC, equipo que forma parte de la Kings League, una competencia de futbol que ha ganado popularidad por sus reglas y formato diferentes a los del futbol tradicional.

IG: clromos

Dentro de sus características físicas, se menciona que mide aproximadamente 1.75 metros de estatura.

En redes sociales también tiene presencia, principalmente en Instagram, donde utiliza el nombre de usuario @clromos.

A través de esta cuenta suele publicar contenido relacionado con el futbol, videos de sus goles, jugadas y algunos momentos que vive como integrante de Raniza FC.

¿Por qué terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

La noticia de su separación se dio a conocer el domingo 1 de noviembre, cuando ambos compartieron un video en redes sociales para explicar que habían decidido continuar sus caminos por separado.

Después de casi seis años de relación y de convertirse en padres de Tessa, quien tiene dos años, la pareja aseguró que tomó esta decisión de manera respetuosa.

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”.

Aunque la noticia provocó sorpresa, el actor explicó posteriormente ante los medios de comunicación que su relación ya atravesaba por una etapa complicada desde tiempo atrás.

De acuerdo con sus declaraciones, ambos habían enfrentado una crisis, pero todavía tenían la intención de solucionar sus problemas y continuar juntos.

Sin embargo, finalmente decidieron terminar su romance y mantener una buena relación por el bienestar de su hija.