Justin Timberlake prepara una docuserie; Janet Jackson hablará del incidente en el Super Bowl

Justin Timberlake prepara un proyecto audiovisual que promete revelar aspectos poco conocidos de su vida y trayectoria. El cantante estrenará en diciembre una docuserie de cuatro episodios a través de Apple TV, producción que incluirá testimonios y conversaciones sobre algunos de los momentos más comentados de su carrera.

De acuerdo con información publicada por Variety, una de las entrevistas que formarán parte de esta producción será especialmente relevante: Janet Jackson participará para hablar sobre el controvertido incidente ocurrido durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004, cuando ambos protagonizaron uno de los episodios más recordados de la televisión estadounidense.

Foto: Instagram justintimberlake

¿Qué contará Janet Jackson sobre el incidente del Super Bowl?

Uno de los testimonios que más expectativas ha generado es el de Janet Jackson, quien compartirá su perspectiva sobre el llamado 'fallo de vestuario' que ocurrió durante su presentación junto a Justin Timberlake en el Super Bowl XXXVIII.

El episodio desató una enorme polémica en Estados Unidos y tuvo consecuencias para ambos artistas.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el contenido de la conversación ni sobre los otros participantes que aparecerán en los cuatro capítulos. Los representantes de Timberlake, Jackson y Apple TV tampoco ofrecieron declaraciones a Variety sobre esta producción.

Foto: Instagram justintimberlake

¿Qué ha pasado con Justin Timberlake en los últimos años?

El anuncio de la docuserie llega después de una etapa en la que el cantante ha mantenido un perfil relativamente discreto, luego de concluir su gira mundial 'Forget Tomorrow', realizada para promocionar su álbum Everything I Thought It Was, publicado en marzo de 2024.

Aunque se ha mantenido alejado de los grandes escenarios, recientemente realizó una aparición especial durante un concierto de Jay-Z en París.

¿Cómo afectó la enfermedad de Lyme a su carrera?

En julio de 2025, Justin Timberlake sorprendió a sus seguidores al revelar que había sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, padecimiento que, según explicó, afectó su condición física en su última gira.

El artista decidió hacer pública su situación para explicar algunas de las dificultades que enfrentó mientras cumplía con sus compromisos profesionales.

A través de un mensaje, aclaró que no buscaba generar lástima, sino compartir lo que había vivido en privado. También reconoció que la enfermedad le provocaba un desgaste importante tanto física como emocionalmente.

Foto: Instagram justintimberlake

Además de sus problemas de salud, el recorrido internacional de Timberlake estuvo marcado por el proceso legal que enfrentó tras ser detenido en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, por conducir bajo los efectos del alcohol.

El cantante fue interceptado por la policía después de no respetar una señal de alto y circular fuera de su carril. El incidente ocurrió poco antes del inicio de su gira mundial y terminó con una condena por conducir bajo los efectos del alcohol.

Ahora, con el estreno de su nueva docuserie, el intérprete volverá a colocarse en el centro de la conversación pública. La participación de Janet Jackson y la posibilidad de conocer nuevas perspectivas sobre episodios de su trayectoria han despertado interés por una producción de la que todavía quedan detalles por descubrir.