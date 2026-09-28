Gema de Erigasi en la coronación en Samarcanda de Uzbekistán y China

El ajedrez pertenece a los asiáticos. Uzbekistán en el Open entre 206 conjuntos y China entre 189 cuartetas, en mujeres, se coronan con brillantez en demostración de fuerza, disciplina y alto nivel, en la 26 Olimpiada FIDE de Samarcanda, la más importante competencia por equipos del mundo. Es la segunda ocasión que Uzbekistán alcanza el título tras su victoria en Chennai, india en 2022; y la sexta para China desde que conquistó su primer oro en Elistá, Rusia, en 1998. La representación de México ocupó en su participación el sitio 76 en el Abierto y el 67 en mujeres.

Dentro de la atmósfera agonal Arjún Erigaisi ofreció una demostración de excelencia estratégica al trazar un largo plan con el que derrotó al GM prestigioso GM magyar Peter Leko. Comprender la posición es fundamental pero aún más, crear y hallar el procedimiento para ganar.

Clasificación final después de 11 rondas : 1) Uzbekistán, 20 puntos (+10, =0, -1); 2) India 18 (+8, =2 -1); 3) Alemania 18 (+9,=0,-2); 4) Estados Unidos, 17; 5) Azerbaiyán 17; 6) Armenia, 17; 7) Hungría 17; 8) China 16; 9) Francia 16; 10) España, 16; 11) Ucrania, 16; 12) Inglaterra 16; 13) Turquía 15; 14) Polonia 15; 15) Irán 15. 76) México 12 puntos.

Composición y resultado por equipo: 1) Nodirbek Absusattórov 8 ½ (+6, =5,-0); 2) Javokhir Sindárov 7 (+5, =4, -1); 3) Nodirbek Yakubbóev 7 ½ (+6, =3, -1); 4) Shamsiddin Vokhidov 4 ( +3, =2, -1); 5) Mukhiddin Madaminov 5 ½ (+3, =3, -0).

Oro, plata y bronce por tablero:

Tablero 1): Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán; 2) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía; 3) Praggnanandhaa, R.

Tablero 2: 1) Wei, Yi, ]China; 2) Jorden Van Foreest, Países Bajos; 3) Javokhir Sindárov, Uzbekistán.

Tablero 3): 1) Frederick Svane, Alemania; 2) Nodirbek Yakubboen, Uzbekistán; 3) Shant Sargsyan, Armenia.

Tablero 4: 1) Ihor Samunenkov, Ucrania; 2) Dommaraju Gukesh, India; 3) Levon Aronian.

Tablero 5): 1) Gleb Dudin, Hungría; 2) Daniel Yuffa, España; 3) Vladimir Hamitevici, Moldavia.

Resultados de la R-11: 1) Uzbekistán 2 ½ - 1 ½ Ucrania; 2) India 2-2 Hungría; 3) Países Bajos 1 ½ - 2 ½ Alemania; 4) Estados Unidos 3-1 Turquía; 5) Serbia 1 ½ - 2 ½ Azerbaiyán; 6) Armenia 3-1 Croacia; 7) China 3-1 Uzbekistán 2; 8) Francia 3 ½ - ½ Dinamarca; 31) México ½ - 3 ½ Indonesia.

Blancas: Peter Leko, Hungría, 2,676.

Negras: Arjún Erigaisi, India, 2,759.

Ruy López, C70.

R–11, Olimpiada Samarcanda, 27–09-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ac5 4.0–0 d6 5.c3 a6 6.Aa4 Ag4 7.h3 Ah5 8.d3 Cge7 9.Ae3 0–0 10.Cbd2 Rh8 11.De2 f6 12.Tad1= Aa7 13.Axa7 Txa7 14.De3 Ta8 15.Axc6 Cxc6 16.c4 Dd7 17.g4 Af7 18.d4? Este movimiento de ruptura tan natural se transforma en un grave error: concede la iniciativa a las negras y les permite explotar la estructura de peones blancos vulnerables en flanco de rey 18...h5! 19.d5 Ce7 20.Ch2 Cg6 21.b3 Cf4 22.Cb1 g5–+ 23.Cc3 La captura de h5 ayudaría a las negras al control de la columna h como lo va a hacer Erigaisi. 23...Rg7 24.Ce2 hxg4 25.hxg4 Th8–+ Las negras toman el control de la columna abierta. 26.Cxf4 gxf4 27.De2 De no dirigirse a esta casilla las blancas perderían de inmediato con la imagen de mate: 27.Dd2 Txh2 28.Rxh2 Th8+ (28...Dxg4 29.Tg1 Th8++) 29.Rg2 Dxg4++. 27...c6 28.f3 El peón f3 base de la cadena es débil, vulnerable. Y su conquista convierte a esta partida en un modelo de la estrategia. 28...Th3 29.Tf2 Dc7 30.Tg2 Tah8–+ 31.Df2 cxd5 32.cxd5 Rg6 33.Dc2 Db6+ 34.Df2 Da5 35.Tc1 Rg5 36.Tc2 Db5 37.De2 Db6+ 38.Df2 De3 39.Te2 [39.Dxe3 fxe3 40.Tc7 Ae8 41.Txb7? Txh2 42.Txh2 Txh2 43.Rxh2 e2–+; 39.Tc7 Ae8 40.Dxe3 fxe3 41.a4 Rf4 42.Tc1 Ad7–+] 39...Dc1+ 40.Te1 Dc3 41.Te2 Ae8 42.Tc2 De3 43.Te2 Dd3 44.Td2 Db5 45.Tc2 Ad7 46.Tc3-/+ Db4 47.Tc4 Da5 48.Tc2 Ab5 49.Tc1 [49.a4 Ad3 50.Td2 Dc3 51.Td1 Dxb3–+] 49...T3h7 50.Rh1 Da3 51.Dd2 a5 52.Rg1 Aa6 53.Dc3 b6 54.Db2 Db4–+ 55.Dd2 Db5 Paraliza a la Tc1, la obliga a mantenerse en la primera fila. 56.Dd1 a4 57.bxa4 Db4 58.Tf2 Da3 59.Rh1 De3 60.Tcc2 Th3 [60...Ad3 61.Tb2 Th3 62.Tbd2 Tg3 63.Tg2 (63.Txd3 Dxf2 64.Td2 Txh2++) 63...Txf3–+] 61.Dc1 Ad3 62.Tcd2 [62.Dxe3 fxe3 63.Tb2 exf2 64.Txf2 Tg3 65.Td2 Txf3-/+ Los engines anuncian mate en 15 y en 17 jugadas.] 62...Txh2+ 63.Txh2 Dxf3+ 64.Rg1 De3+ Las negras rinden, ponen fin a su calvario. 0-1. Si: 65.Tdf2 [65.Rg2 mate en tres: 65...Dg3+ 66.Rh1 Axe4+ 67.Tdg2 Dxg2++] 65...Dxc1+ 66.Rg2 Axe4+ 67.Tf3 Axf3+ 68.Rxf3 Txh2 69.a3 Dh1++.