Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 28 de septiembre de 2026

ANTES

¿Señor Lamont, debe uno tomar las vitaminas antes de dormir o es una pérdida de tiempo, literal y metabólica?

R: Depende de cuáles. Las liposolubles —A, D, E y K— se absorben mejor con la cena, porque necesitan grasa de los alimentos para procesarse; tomarlas en ayunas es tirar el dinero a la taza del baño. Las hidrosolubles —vitamina C y el complejo B— funcionan al revés: se absorben mejor en la mañana, con el estómago relativamente vacío, y si se toman de noche pueden interferir con la melatonina y quitarte el sueño en vez de dártelo. El magnesio, en cambio, sí conviene tomarlo antes de acostarse, porque ayuda a relajar el sistema nervioso. La regla de oro, según nutriólogos: constancia por encima de horario perfecto. Total, de nada sirve tomar la vitamina D a la hora exacta un día sí y tres no.

CARO, CARO

¿Por qué el café matutino cuesta ahora lo mismo que un boleto de camión, aunque el mundo produce más grano que nunca?

R: Porque récord de producción no siempre significa precios bajos. El arábica llegó a un máximo histórico de 4.41 dólares por libra en febrero de 2025 y, aunque bajó cerca de 20% en 2026 hasta rondar los 2.96 dólares, sigue muy por encima de su promedio histórico. La razón: el clima extremo en Brasil y Colombia, los principales productores, sigue golpeando las cosechas, mientras las reservas mundiales caen a mínimos de 20.1 millones de sacos. A eso se suma el nuevo reglamento europeo contra la deforestación, que exige trazabilidad geolocalizada y encarece el café “limpio”. Total, que la próxima vez que te quejes del precio del espresso, recuerda: no es el barista, es el clima, la burocracia europea y la codicia de siempre, en ese orden.

OTRO

¿Es cierto que Japón eligió su primera primera ministra sólo para elegir a una que se autodefine como nacionalista radical?

R: Así es. Sanae Takaichi asumió el 21 de octubre de 2025 tras la renuncia de Shigeru Ishiba, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el gobierno japonés en la historia moderna. Lejos de significar un giro progresista, Takaichi es un halcón de línea dura dentro del Partido Liberal Demócrata, partidaria de aumentar el gasto militar y endurecer la política migratoria. Llamó a elecciones anticipadas y renovó su mandato el 18 de febrero de 2026 con mayoría absoluta en la cámara baja, aunque gobierna en minoría en la cámara alta, apoyada por el Partido de Innovación de Japón. Rompió un techo de cristal centenario, sí, pero con una agenda que hace que más de una activista feminista japonesa prefiera no celebrar todavía.

IRONÍA

¿Cómo están afectando a las rutinas alimenticias los medicamentos para bajar de peso?

R: Una sola inyección semanal. Los hogares británicos con al menos un usuario de Ozempic, Wegovy o Mounjaro gastan en conjunto 780 millones de libras menos al año en comida y bebida, y ya representan 6.3% de las familias del Reino Unido, frente a 2.3% de 2024. En España, los usuarios de estos fármacos GLP-1 rondaban los 500 mil a finales de 2025, 16% más que el año anterior. Baja el consumo de papas fritas, dulces y refrescos; sube, curiosamente, el gasto en chicles y enjuague bucal, por el efecto secundario conocido como “boca Ozempic”. Novo Nordisk, fabricante del medicamento, ya advirtió que sus ventas podrían caer hasta 13% en 2026 por la competencia y los precios a la baja. La ironía completa: el fármaco que iba a salvar cinturas ahora está apretando el cuello a media industria alimentaria.