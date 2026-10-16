Gala Montes exhibe duras críticas de su madre en la infancia y explica por qué aún le afectan los ataques a su cuerpo

Gala Montes volvió a hablar de una etapa difícil de su vida. La actriz y cantante compartió un recuerdo de cuando era niña y explicó por qué algunas críticas que recibe en la actualidad siguen afectándola.

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de La Casa de los Famosos México publicó este viernes 16 de octubre una fotografía de su infancia que conserva un mensaje escrito a mano y que, según explicó, fue colocado por su propia madre.

La publicación llamó la atención porque la dedicatoria contiene un comentario ofensivo sobre su apariencia cuando todavía era menor de edad. Montes relacionó ese recuerdo con los comentarios que ha recibido sobre su cuerpo y con experiencias familiares que ha mencionado anteriormente.

Gala Montes compartió una fotografía de su infancia con un mensaje ofensivo que, según contó, escribió su madre. IG galamontes

¿Qué escribió la mamá de Gala Montes en una foto de su infancia?

En la fotografía compartida por Gala Montes aparece la actriz cuando era pequeña, utilizando una peluca rosa. La imagen corresponde a una etapa en la que ya trabajaba en televisión y participaba en distintas producciones.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solamente el recuerdo de sus primeros años como actriz, sino una anotación que aparece junto a la imagen y que Montes atribuyó a su madre.

El texto hace referencia a que la niña se encontraba trabajando en lugar de asistir a la escuela. Además, contiene una comparación ofensiva sobre su apariencia.

En la anotación se lee que la menor parecía una "prost..." en lugar de una niña, una expresión que la actriz recuperó para explicar el tipo de comentarios que recibió durante su infancia.

Montes aseguró que fue su madre quien escribió esas palabras.

Durante esos años, la intérprete combinó su actividad profesional con su crecimiento personal, una etapa que ahora vuelve a recordar a partir de la fotografía que conservó.

La imagen también tiene relación con los conflictos familiares de los que ha hablado públicamente, particularmente después de que sus diferencias con su madre, Crista Montes, se hicieron conocidas.

Gala Montes y su madre, Crista Montes, han hecho públicas sus diferencias familiares en distintas ocasiones. IG sargentomatute

Gala Montes explica por qué le duelen las críticas sobre su cuerpo

Además de mostrar la fotografía, Gala Montes acompañó su publicación con un mensaje en el que explicó por qué decidió compartir ese recuerdo con sus seguidores.

La actriz señaló que inicialmente había considerado grabar un video para hablar del tema, pero tuvo dificultades para hacerlo debido a la emoción que le provocaba recordar aquella experiencia.

En su publicación escribió que quería explicar lo ocurrido, aunque se le cortaba la voz al intentar hablar. También aseguró que los comentarios que recibe sobre sus pies le resultan dolorosos por los antecedentes que vivió durante su infancia.

Para Montes, la fotografía representa una experiencia que todavía recuerda cuando otras personas hacen observaciones sobre su apariencia física.

La cantante ha estado expuesta a comentarios sobre su vida personal desde su participación en La Casa de los Famosos México, programa en el que alcanzó una mayor presencia mediática.

Después de su paso por el reality, también ha hablado públicamente de su relación con su madre y de los desacuerdos que han mantenido.

La publicación no se limitó a explicar el origen de su malestar. Gala Montes también dirigió unas palabras a las personas que han atravesado situaciones familiares difíciles o que se han sentido solas.

En ese mensaje señaló que las experiencias del pasado no pueden modificarse, pero expresó su deseo de que quienes hayan vivido circunstancias parecidas encuentren apoyo.

Hasta el momento, la información proporcionada sobre esta publicación no incluye una respuesta pública de Crista Montes a la fotografía difundida por su hija.

Gala Montes prepara el lanzamiento de Hija de Nadie, su primer álbum formal, previsto para el 23 de octubre. IG galamontes

Gala Montes prepara el lanzamiento de Hija de Nadie

La publicación de Gala Montes ocurre mientras la actriz se prepara para presentar una nueva etapa de su carrera musical con el lanzamiento de Hija de Nadie.

El álbum tiene previsto estrenarse el 23 de octubre de 2026 y representa su primer proyecto discográfico formal como solista.

Aunque Montes ya había lanzado música anteriormente, esta producción busca reunir su trabajo en un mismo material y darle mayor espacio a su faceta como cantante.

De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, Hija de Nadie incluiría siete canciones, aunque todavía queda pendiente confirmar el listado completo de temas y sus posibles colaboraciones.

El título del disco también ha llamado la atención por los antecedentes familiares que la actriz ha compartido públicamente. Sin embargo, no se ha confirmado que todas las canciones estén relacionadas con esos conflictos.